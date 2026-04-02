قوه قصاییه: عامل تعرض و آتش زدن یک مکان نظامی اعدام شد

به گزارش ایلنا، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: در جریان اغتشاشات هجدهم دی ماه و بروز اقدامات تروریستی اغتشاشگران، امیرحسین حاتمی به همراه تعداد دیگری از آشوب‌گران به یکی از مکان‌های نظامی دارای طبقه‌بندی تهران تعرض کرده و پس از تخریب، اقدام به آتش زدن آن کردند.

حاتمی در جریان بازپرسی صراحتا اعتراف کرده است «هدف من از حضور در اغتشاشات براندازی نظام بوده و با هدف پیدا کردن اسلحه گرم و مهمات به این مکان حمله کرده و وارد آن شدم».

گفتنی است در زمان حمله آشوبگران عامل دشمن، تعدادی سلاح و مهمات نظامی از جمله 20 قبضه سلاح کلاشینکف به همراه 1800 تیر فشنگ جنگی داخل اسلحه‌خانه موجود بوده است که علی رغم تلاش عناصر دشمن از جمله امیرحسین حاتمی، موفق به خارج کردن سلاح‌های مورد اشاره نشدند.

براساس گزارش ضابط پرونده، امیرحسین حاتمی در زمان وقوع جرم مسائل حفاظتی را نیز به دقت رعایت کرده بود که نشانگر هوشیاری و توجیه وی نسبت به حضور در صحنه‌های عملیاتی آشوب و اغتشاشات است.

حسب اظهارات مطلعین و مستندات موجود در پرونده، اغتشاشگران تروریست عامل دشمن با وجود رویت تابلوهای نوشتاری و هشداری در خصوص نظامی بودن ساختمان شروع به سنگ‌پرانی و ورود به حریم آن می‌کنند. با مهیا شدن فرصت از طریق انسداد خیابان و آتش‌سوزی‌های پراکنده مسیر امداد را بسته و ساختمان را محاصره می‌کنند. اوباش با بالا رفتن از دیوار و حصار تخریب شده وارد حیاط ساختمان می‌شوند.

سربازان وظیفه و نیروهای دفاع از مقر که مسلح بودند اقدام به تیراندازی هوایی می‌کنند که عده‌ای از اغتشاشگران متفرق می‌شوند، اما عناصری مانند امیرحسین حاتمی که متبحر و مسلط به فضا بودند به سمت ساختمان یورش می‌برند. نیروهای مدافع امنیت به سبب حفظ جان همسایگان و شهروندان تماشاگر و حتی آشوبگران داخل خیابان از تیراندازی مستقیم صرف نظر می‌کنند و به سمت پشت بام حرکت می‌کنند. امیرحسین حاتمی به همراه تعدادی دیگر از آشوبگران تروریست موفق به ورود به ساختمان و طبقات می‌شوند.

اتاق‌های منتهی به اسلحه‌خانه، معاونت عملیات و گردان نیروی انسانی هدف حمله غارتگران قرار می‌گیرند. تروریستها قصد داشتند به مهمات و سلاح‌ها دست پیدا کنند ولی بدلیل استحکام محل نگهداری تجهیزات و اسلحه به هدف خود نمی‌رسند و تصمیم به فرار می‌گیرند.

امیرحسین حاتمی پس از دستگیری از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، به اتهام مشارکت در اقدامات عملیاتی برخلاف امنیت کشور برای رژیم صهیونیستی و آمریکا و گروه‌های متخاصم و عوامل وابسته به آن‌ها که منتهی به رعب و وحشت و ناامن کردن جامعه شده و ورود به اماکن نظامی دارای طبقه‌بندی به قصد خارج کردن سلاح و مهمات جنگی و تخریب و آتش زدن اموال دولتی به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران محاکمه شد.

حاتمی در جلسات رسیدگی به پرونده ضمن پذیرش اتهام انتسابی نقش خود را در تخریب و آتش زدن این مکان دارای طبقه‌بندی نظامی تشریح کرد.

در نهایت پس از برگزاری جلسات دادگاه و اخذ دفاعیات متهم و وکیل، امیرحسین حاتمی با توجه به محتویات پرونده، گزارش ضابطین و بررسی مستندات و دیگر شواهد و قرائن موجود، به اعدام و مصادره اموال محکوم شد.

حکم صادره توسط قضات دیوان عالی کشور نیز مورد بررسی قرار گرفت، فرجام‌خواهی متهم وارد دانسته نشد و رای دادگاه تایید و ابرام شد.

پس از طی تشریفات قانونی، حکم اعدام امیرحسین حاتمی بامداد امروز اجرا شد.