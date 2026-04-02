به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی در مصاحبه با یک رسانه آفریقای جنوبی اظهار کرد: ما در حال دفاع از خود در برابر یک جنگ غیرقانونی هستیم؛ بنابراین تا زمانی که این جنگ غیرقانونی ادامه دارد، تا زمانی که آنها به مردم ما و شهر‌های ما حمله می‌کنند، ما مجبوریم به مقابله ادامه دهیم.

متن کامل مصاحبه سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با شبکه «Newzroom Afrika» آفریقای جنوبی به شرح زیر است:

اخبار زیادی در مورد مذاکرات بین شما و آمریکا منتشر شده است. آیا دیپلماسی اکنون در جریان است؟

فکر می‌کنم قبل از اینکه به سؤال شما پاسخ بدهم، باید ببینیم چه کسی به چه کسی حمله می‌کند. در تاریخ ۲۸ فوریه، ایران تحت یک اقدام فاحش تجاوز از سوی ایالات متحده و اسرائیل قرار گرفت و این اولین باری نبود که ایران توسط این دو رژیم مورد حمله قرار می‌گرفت. اگر به خاطر داشته باشید، در ماه ژوئن، در حالی که ما در میانه یک روند دیپلماتیک بودیم، ایران توسط اسرائیل و ایالات متحده مورد حمله قرار گرفت. مجددا ما یک روند دیپلماتیک را آغاز کردیم. ما مذاکراتی را با هدف حل‌وفصل به‌اصطلاح مسئله هسته‌ای شروع کردیم. اما دوباره، در ۲۸ فوریه، فقط دو روز پس از اینکه توافق کردیم گفت‌و‌گو‌های فنی در وین داشته باشیم، توسط آنها مورد حمله قرار گرفتیم؛ بنابراین این یک اقدام تجاوزکارانه است، یک جنگ غیرقانونی که بر ایران تحمیل شده است.

حالا آنها درباره دیپلماسی صحبت می‌کنند. سؤال من این است: چه کسی واقعاً می‌تواند اعتماد کند، چه کسی واقعاً می‌تواند به دیپلماسی آمریکا اطمینان داشته باشد، با توجه به این واقعیت که آنها در طول ۹ ماه، دو بار میز مذاکره را نابود کرده‌اند؟

اجازه بدهید سؤال را این‌طور مطرح کنم. نمی‌دانم این کمک می‌کند یا نه، اما بیشتر آنچه را که شما به‌عنوان واقعیت می‌گویید می‌پذیرم. اگر ایالات متحده از فردا حملات خود را متوقف کند، آیا این پایان جنگ خواهد بود؟ و من می‌پذیرم که شما اول مورد حمله قرار گرفتید؟

نکته این است که در حال حاضر، کل ملت در دفاع از سرزمین‌مان در برابر این جنگ ناعادلانه و تجاوزکارانه متحد است. ما تجربه مشابهی داشته‌ایم. اگر به خاطر داشته باشید، در ماه ژوئن، ما مجبور شدیم به مدت ۱۲ روز مقابله کنیم. سپس آنها گفتند بیایید متوقف کنیم و ما متوقف کردیم. پس از ۹ ماه، آنها دوباره شروع به تجاوز کردند؛ بنابراین ما این چرخه شرورانه جنگ، مذاکرات، آتش‌بس و سپس تکرار همان الگو را تحمل نخواهیم کرد. این نه تنها برای ایران، بلکه برای کل منطقه و فراتر از آن فاجعه‌بار است. شما اکنون پیامد‌های آن را در بسیاری از کشور‌های سراسر جهان می‌بینید. این تقصیر ایران نیست. این تقصیر متجاوزانی است که این جنگ را بر ایران و بر منطقه تحمیل کردند.

این را می‌پذیرم. چیزی که سعی دارم به آن برسم این است که اگر آنها حملات به شما را متوقف کنند، آیا این پایان جنگ خواهد بود؟ یا شما به حملات موشکی و پهپادی‌تان ادامه خواهید داد؟

فکر می‌کنم منطق بسیار ساده است. ما در حال دفاع در برابر یک جنگ غیرقانونی هستیم؛ بنابراین تا زمانی که این جنگ غیرقانونی ادامه دارد، تا زمانی که آنها به مردم ما و شهر‌های ما حمله می‌کنند، ما مجبوریم به مقابله ادامه دهیم.

شما توسط ایالات متحده و اسرائیل مورد حمله قرار گرفتید. فکر می‌کنم یکی از استدلال‌هایی که مردم در منطقه مطرح می‌کنند این است که اگرچه شما به آنها حمله نکردید و آنها به شما حمله کردند؛ اما شما سپس به کشور‌های دیگری در منطقه حمله کردید، کشور‌هایی که به شما حمله نکرده‌اند. چرا تصمیم گرفتید این کار را انجام دهید؟

ما به هیچ کشوری حمله نمی‌کنیم. به‌معنای واقعی کلمه، ما در حال دفاع از خود در برابر متجاوزان هستیم. متجاوزان چه کسانی هستند؟ ایالات متحده و رژیم اسرائیل. همان رژیم اسرائیلی که به نسل‌کشی وحشتناک متهم است و توسط دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان کیفری بین‌المللی تحت پیگرد قرار دارد؛ بنابراین این یک جنگ عادی نیست. این یک جنگ متعارف نیست. این ترکیبی از فعالیت‌های تروریستی و جنگ است. آنها رهبران ما، فرماندهان ما، حتی فرماندهان را در حالت عدم استقرار در محل خدمت هدف قرار دادند.

آنها همچنین تعداد زیادی از کودکان و معلمان بی‌گناه را در سراسر ایران کشتند. اینکه چرا ما پایگاه‌های نظامی‌ای را که در اطراف ایران پراکنده هستند هدف قرار می‌دهیم، باز هم به خاطر حق ذاتی ما طبق حقوق بین‌الملل است. بر اساس یک قطعنامه مجمع عمومی، قطعنامه ۳۳۱۴ سال ۱۹۷۴، هر کشوری که به متجاوزان کمک یا از آنها حمایت کند، به‌عنوان متجاوز شناخته می‌شود.

ما کشورهای دوست خود در منطقه خلیج فارس را دشمنان خود تلقی نمی‌کنیم. ما بار‌ها گفته‌ایم که مصمم هستیم روابط حسن همجواری خود را با همه آنها ادامه دهیم. مشکل این است که ایالات متحده و اسرائیل از سرزمین‌های آنها سوءاستفاده می‌کنند تا تجاوز نظامی خود علیه ایران را انجام دهند؛ و این یک راز نیست. آنها از پایگاه‌های نظامی خود که در عربستان سعودی، امارات متحده عربی و دیگر کشور‌های خلیج فارس قرار دارند استفاده می‌کنند؛ بنابراین به نوعی، ایالات متحده کشور‌های منطقه را به جنگ دلخواه خود کشانده است.

فکر نمی‌کنم کشور‌هایی مانند بحرین یا امارات متحده عربی می‌خواستند ایالات متحده حمله کند. تا جایی که ما می‌دانیم، این پهپاد‌ها و موشک‌های ایرانی بودند که مثلاً به فرودگاه بحرین اصابت کردند؛ و می‌دانم که ممکن است شما باور داشته باشید که در آنجا پایگاه‌های نظامی وجود دارد، اما فکر نمی‌کنم آن دولت‌ها واقعاً از ایالات متحده در این اقدام حمایت کنند؟

به من بگویید هدف از پایگاه‌های نظامی آمریکا که در کشور‌های خلیج فارس قرار دارند چیست؟ آنها از این پایگاه‌های نظامی استفاده می‌کنند. ببینید رئیس‌جمهور ایالات متحده در یکی از سخنان خود گفت آن هواپیما‌های سوخت‌رسان که توسط ایران هدف قرار گرفتند و در یک پایگاه نظامی در عربستان سعودی قرار داشتند، مورد اصابت قرار نگرفته‌اند. پس درباره آن هواپیما‌هایی که در کویت مورد حمله قرار گرفتند چه می‌گویید؟ بنابراین ما تمام شواهد را داریم که ایالات متحده از پایگاه‌های نظامی و دارایی‌های نظامی خود در کشور‌های خلیج فارس برای حمله به ایران استفاده می‌کند.

این برخلاف حقوق بین‌الملل است. این برخلاف تعهدات بین‌المللی آن کشورهاست که باید از اجازه دادن به سایر کشور‌ها برای سوءاستفاده از سرزمین‌شان جهت حمله به یک دولت دیگر خودداری کنند. ما این موضوع را برای آنها روشن کرده‌ایم. ما با شواهد لازم به همه این کشور‌ها نشان داده‌ایم که هواپیما‌های ایالات متحده، جنگنده‌ها و سایر تدارکات نظامی از حریم هوایی و سرزمین آنها برای انجام تجاوز نظامی علیه ایران استفاده کرده‌اند.

اگر اجازه بدهید سؤال کنم، این موضوع همان‌طور که می‌دانید بر آفریقای جنوبی تأثیر گذاشته است. بر کشور‌های سراسر جهان تأثیر گذاشته است، زیرا شما عملاً گفته‌اید که کشتی‌های حامل نفت اجازه عبور از تنگه هرمز را نخواهند داشت، و شما کنترل نظامی آن را در دست دارید. آیا اجازه می‌دهید نفتی که می‌دانید از طریق تنگه هرمز به آفریقای جنوبی می‌آید عبور کند؟ می‌دانم که ممکن است این سؤال برای شما عجیب به نظر برسد، چون شما در حال حاضر تحت حمله هستید. اما برای مردم آفریقای جنوبی، این یک سؤال بسیار مهم است.

این اصلاً سؤال عجیبی نیست. ابتدا اجازه دهید احساسات خوب خود را نسبت به مردم آفریقای جنوبی ابراز کنم. شما به یاد دارید که در سال ۱۹۷۹، درست پس از انقلاب، جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفت روابط خود را با رژیم آپارتاید وقت آفریقای جنوبی قطع کند.

این اقدام بخشی از همبستگی ما با ملت آفریقای جنوبی بود که علیه تبعیض نژادی و رژیم آپارتاید مبارزه می‌کردند؛ بنابراین مردم آفریقای جنوبی و ایرانیان روابط بسیار خوبی داشته‌اند. نلسون ماندلا در میان همه اقشار جامعه در ایران بسیار مورد احترام است.

در مورد روابط ما با آفریقای جنوبی، ما از روابطی بسیار دوستانه با این کشور برخورداریم. در مورد تنگه هرمز، سؤال این است که چرا این تنگه اکنون در چنین وضعیت بحرانی قرار گرفته است. تنگه هرمز قبل از ۲۸ فوریه باز بود.

اینکه چرا ما تصمیم گرفتیم اقدامات خاصی را درباره عبور کشتی‌ها و شناور‌ها اتخاذ کنیم، دلیلش بسیار ساده است. زیرا ما باید اطمینان حاصل کنیم که متجاوزان، کشتی‌ها و شناور‌های آنها از این آبراه برای انجام تجاوز نظامی علیه ایران سوءاستفاده نکنند. این بر اساس حقوق بین‌الملل است.

آن دسته از کشتی‌ها و شناور‌هایی که متعلق به متجاوزان نیستند یا به آنها مرتبط نیستند یا از عملیات تهاجمی آنها علیه ایران حمایت نمی‌کنند، اجازه خواهند داشت پس از هماهنگی لازم با مقامات ما از تنگه هرمز عبور کنند. این هماهنگی‌های لازم نیز صرفاً برای اطمینان از این است که عبور به‌صورت ایمن و امن انجام شود.

آیا فکر می‌کنید رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، ممکن است ناگهان متوقف شود؟ آیا فکر می‌کنید در نهایت ممکن است مذاکراتی صورت بگیرد؟ بدیهی است که با توجه به آنچه شنیده‌ایم، پاسخ دادن برای شما دشوار است. فکر می‌کنید ممکن است اتفاق دیگری رخ دهد؟

پیش‌بینی اینکه اقدامات یا واکنش‌های ایالات متحده چه خواهد بود، بر عهده من نیست. یک چیز قطعی است: تا آنجا که به ملت ایران مربوط می‌شود، ما کاملاً مصمم و قاطع هستیم که به دفاع خود در برابر این تجاوز ادامه دهیم. این سرزمین ما است.

این یک جنگ ناعادلانه است که بر ایرانیان تحمیل شده است؛ بنابراین ما هیچ گزینه‌ای جز مقابله شدید نداریم.

