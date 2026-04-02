به گزارش ایلنا، اسماعیل بقایی گفت: در حال حاضر، کل ملت در دفاع از ایران در برابر این جنگ ناعادلانه و تجاوزکارانه متحد است.

ما این چرخه شرورانه جنگ، مذاکرات، آتش‌بس و سپس تکرار همان الگو را تحمل نخواهیم کرد. این نه تنها برای ایران، بلکه برای کل منطقه و فراتر از آن فاجعه‌بار است.

این یک جنگ عادی نیست. این یک جنگ متعارف نیست. این ترکیبی از فعالیت‌های تروریستی و جنگ است. آنها رهبران ما، فرماندهان ما، حتی فرماندهان را در حالت عدم استقرار در محل خدمت هدف قرار دادند. این یک جنگ ناعادلانه است که بر ایرانیان تحمیل شده است؛ بنابراین ما هیچ گزینه‌ای جز مقابله شدید نداریم.