خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاونت منابع انسانی قوه قضائیه:

اطلاعیه نحوه فعالیت واحدهای قضایی و اداری سراسر کشور از ۱۵ فروردین ماه تا اطلاع ثانوی

اطلاعیه نحوه فعالیت واحدهای قضایی و اداری سراسر کشور از ۱۵ فروردین ماه تا اطلاع ثانوی
کد خبر : 1768470
لینک کوتاه کپی شد.

معاونت منابع انسانی قوه قضائیه اطلاعیه نحوه فعالیت واحدهای قضایی و اداری سراسر کشور از ۱۵ فروردین ماه تا اطلاع ثانوی را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، معاونت منابع انسانی قوه قضائیه اعلام کرد: بدینوسیله به اطلاع می رساند splus.ir/qazahrm، بنابر اعلام معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه با هدف استمرار ارائه خدمات عمومی و حفظ امنیت و آرامش کارکنان محترم دستگاه قضا، فعالیت تمامی واحدهای قضایی و اداری در سراسر کشور از ۱۵ فروردین ماه تا اطلاع ثانوی با هماهنگی مدیران مربوطه خواهد بود.

 مدیران محترم با رعایت اقتضائات استانی و شرایط کاری هر واحد به گونه ای برنامه ریزی نمایند که تمامی کارکنان به نوبت در محل کار حاضر شوند و سایر کارکنان دورکار نیز آمادگی لازم را برای حضور در محل کار داشته باشند. ضمناً اولویت استفاده از دورکاری با بانوان و  کارکنان دارای فرزند خردسال بوده و تمامی رده‌های مدیریتی از شمول دورکاری مستثنی می باشند.

 با توجه به تعیین اوقات رسیدگی های قبلی، روسای محترم واحدهای قضایی splus.ir/qazahrm ترتیبی اتخاذ فرمایند که با حضور فعالانه همکاران اعم از قضایی و اداری، حتی الامکان رسیدگی ها در موعد مقرر انجام پذیرد و تعیین تکلیف پرونده های زندانی دار در اولویت باشد. همچنین با تعیین شعب کشیک در دادسراها و محاکم کیفری ۲ و ۱ در سراسر کشور، زمینه خدمات رسانی به مراجعین در ساعات غیر اداری و ایام تعطیل فراهم شود.

____

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار