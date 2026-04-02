رئیس قوه قضاییه به پویش «جانفدا برای ایران» پیوست

متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

نظام جمهوری اسلامی ایران با هدف اعتلای کلمة‌الله در همه‌ی آفاق و عالم، به رهبری مردی الهی از سلاله رسول‌الله (ص) بنیان نهاده شد و قریب به نیم قرن است که در همین صراط مستقیم، استوار و مرصوص و عاری از اعوجاج، گام برمی‌دارد. جانفدایی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همان ترجمان «اِنَّ اللَّهَ اشتَرىٰ» است؛ آری، خداوند متعال خریدار و مشتری جان‌های عزیزی است که فدای ایران اسلامی می‌شوند و چه نیکو عاقبتی در انتظار این جان‌فدایان است. خداوند ما را نیز در زمره‌ی جان‌فدایان ایران اسلامی قرار دهد و به ما توفیق دهد رهروی راه رهبر عزیز و شهیدمان باشیم؛ ابرمردی که در ابتدای پیروزی انقلاب، به مرتبه‌ی جانبازی نائل شد و چهل و چهار سال بعد از آن، در دهم رمضان، شهادت را در آغوش کشید و به جان‌فدایی برای ایران، اعتبار مضاعف بخشید.