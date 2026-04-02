رئیس قوه قضاییه به پویش «جانفدا برای ایران» پیوست

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، با صدور پیامی، به پویش «جانفدا برای ایران» پیوست.
متن این پیام به شرح ذیل است:
بسمالله الرحمن الرحیم
نظام جمهوری اسلامی ایران با هدف اعتلای کلمةالله در همهی آفاق و عالم، به رهبری مردی الهی از سلاله رسولالله (ص) بنیان نهاده شد و قریب به نیم قرن است که در همین صراط مستقیم، استوار و مرصوص و عاری از اعوجاج، گام برمیدارد. جانفدایی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همان ترجمان «اِنَّ اللَّهَ اشتَرىٰ» است؛ آری، خداوند متعال خریدار و مشتری جانهای عزیزی است که فدای ایران اسلامی میشوند و چه نیکو عاقبتی در انتظار این جانفدایان است. خداوند ما را نیز در زمرهی جانفدایان ایران اسلامی قرار دهد و به ما توفیق دهد رهروی راه رهبر عزیز و شهیدمان باشیم؛ ابرمردی که در ابتدای پیروزی انقلاب، به مرتبهی جانبازی نائل شد و چهل و چهار سال بعد از آن، در دهم رمضان، شهادت را در آغوش کشید و به جانفدایی برای ایران، اعتبار مضاعف بخشید.