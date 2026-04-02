ایران هیچ پیشنهادی برای مذاکره و توقف جنگ نداشته است

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، در گردهمایی مجازی نمایندگان ولی فقیه و ائمه جمعه کشور، بیان کرد: وجود شریف حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای که طی سال‌های طولانی، از نزدیک با مشی و سیره امام شهید در اداره امور آشنا شده‌اند، یکی از حسنات ماندگار است. بحمدالله نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در شرایط جنگی، با اشراف و راهبری ایشان، به‌خوبی هدایت می‌شود.

وی در ادامه اظهار کرد: به لطف پروردگار متعال، از ثبات اقتصادی برخورداریم و هماهنگی در اداره کشور، در عالی‌ترین سطح قرار دارد و سران قوا و نیروهای مسلح، تحت امر امام مسلمین، به شکل مطلوب مشغول انجام مأموریت‌های محوله هستند.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه با تاکید بر اینکه این روزها در حال مشاهده تجلی آیات عظمت حضرت حق هستیم تصریح کرد: حضور میدانی، حماسه‌ساز، امنیت‌بخش و دلگرم‌کننده مردم شریف و عملیات ظفرمندانه و مافوق تصور نیروهای مسلح و خفت و خواری و استیصال دشمن شیطان‌صفت، از آن جمله است.

امام جمعه موقت تهران در ادامه تاکید کرد: دشمن نیاز به دستاوردسازی دارد تا از این فلاکت و دربدری راهبردی و آشفتگی همه جانبه نجات پیدا کند و این در حالی است که از طرف جمهوری اسلامی، هیچ پیشنهادی برای مذاکره و توقف جنگ وجود نداشته و درخواست‌های طرف مقابل هم مورد توجه قرار نگرفته است.

وی در ادامه با قدردانی از حضور بدون وقفه و اثربخش نمایندگان ولی فقیه، ائمه جمعه و ائمه جماعات مساجد در صحنه مقابله با جنگ شناختی جبهه معاند در ایام جنگ، افزود: در این مقطع، نقش بی‌بدیل شبکه امامت جمعه و مساجد، بیش از گذشته درک شد و بعثت مردم و الفت و انسجام و همبستگی که در فضای کشور مشاهده می‌شود، علاوه بر لطف و عنایت الهی، محصول کنشگری همراه با عقلانیت و درایت محور وحدت و لنگر آرامش هر منطقه، یعنی شما عزیزان و ظرفیت ارزشمندی است که در نمازهای باشکوه جمعه و جماعت به میدان آمده است.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در ادامه ضمن تشریح سیاست‌ها و برنامه‌های سال جاری شبکه امامت جمعه، بیان کرد: با توجه به پیام نوروزی رهبر عالیقدر انقلاب، گسترش و تعمیق ارتباطات مردمی و سرکشی ائمه جمعه به خانواده معظم شهدا یک ضرورت است. نقش مساجد در امر سازماندهی اجتماعی در محلات و خدمت‌رسانی در شرایط جنگی باید تقویت شود.

وی در ادامه بیان کرد: لازم است برای حفظ و نگهداشت مخاطبان جدید، متنوع و متفاوتی که به برکت خون مطهر امام شهید و شهدای گرانقدر در اختیار جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی قرار گرفته است، برنامه‌ریزی لازم صورت پذیرد.

