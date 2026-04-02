درصورت اقدام دشمن به اجرای عملیات زمینی، یک نفر هم نباید جان سالم به در ببرد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرلشکر حاتمی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در ارتباط برخط از یکی از مراکز فرماندهی و کنترل ارتش جمهوری اسلامی ایران با فرماندهان نیروها و قرارگاه‌های نیروهای زمینی، پدافند هوایی، هوایی و دریایی ارتش در سراسر کشور، با بیان اینکه ارتش در حوزه‌های آفندی و پدافندی آمادگی مقابله با هرگونه شرارت دشمن را دارد، خطاب به فرماندهان گفت: لازم است تحرکات و اقدامات دشمنان را با نهایت بدبینی و دقت، لحظه به لحظه رصد کنید و طرح‌های مقابله با شیوه‌های هجوم دشمن را در زمان مقتضی اجرا کنید.

سرلشکر حاتمی تاکید کرد: در صورت اقدام دشمن به اجرای عملیات زمینی، یک نفر هم نباید جان سالم به در ببرد.

وی خاطر نشان کرد: راهبرد ایران اسلامی روشن است؛ سایه جنگ باید از سر کشور ما برداشته شود و امنیت برای همه وجود داشته باشد. نمی‌شود جاهایی امن باشد و مردم ما در امنیت نباشند. ما یقه دشمنان را رها نمی‌کنیم تا به اهداف ترسیم شده دست پیدا کنیم.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، ضمن بر شمردن شرایط حساس کنونی، تاکید کرد: اظهارات وقیحانه و واهی رئیس جمهور جنایتکار آمریکا درباره تغییرنقشه ایران بعد از این جنگ، موید نیات واقعی دشمن آمریکایی- صهیونی در محو «نام و موجودیت ایران» عزیز بوده و لازم است، با توجه به عزم و اراده مردم شریف که نشان دهنده آگاهی آن‌ها از عمق این نقشه شوم دشمن است، با راهکار تعیین کننده «همه برای ایران» تا حصول قطعی پیروزی، با تمام قدرت به جنگ با متجاوزین ادامه داده شود.

امیر سرلشکر حاتمی در پایان، با اشاره به پویش مردمی «جان‌فدا برای ایران» که همزمان با تهدیدات دشمن آمریکایی-صهیونیستی علیه سواحل، جزایر و مرزهای ایران اسلامی، شکل گرفته است، تصریح کرد: آحاد کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران، خود را فدایی «جان فدایان ایران عزیز» می‌دانند و با تمام توان و با نثار جان، برای دفاع از تمامیت ارضی و سربلندی ایران اسلامی ایستاده‌اند.