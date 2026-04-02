واکنش ظریف به سخنرانی ترامپ:
۲۲ دقیقه هیاهو و صفر محتوا/عصر حجر شایسته ترامپ و وزیر جنگش است
وزیر پیشین امور خارجه در واکنش به سخنرانی ترامپ درباره ایران نوشت:ایران حتی در “عصر حجر” هم یک تمدن بزرگ داشت.
به گزارش ایلنا محمدجواد ظریف در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«ایرانیان دلاور توهم «تسلیم بیقیدوشرط در سه روز» را نابود کردند.
و این دلیل واقعی توهینی است که بیش از هر چیز ماهیت گویندهاش را افشا میکند:
وقتی او هنوز در «عصر حجر» جایی که خودش و وزیر جنگش به آن تعلق دارند بود، ایران تمدنی بالنده داشت.
۲۲ دقیقه مهملبافی با محتوای صفر.فقط زمان کافی برای اینکه جیبهایشان را پُر کنند.»