۲۲ دقیقه هیاهو و صفر محتوا/عصر حجر شایسته ترامپ و وزیر جنگش است

به گزارش ایلنا محمدجواد ظریف در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«ایرانیان دلاور توهم «تسلیم بی‌قیدوشرط در سه روز» را نابود کردند.

و این دلیل واقعی توهینی است که بیش از هر چیز ماهیت گوینده‌اش را افشا می‌کند:

وقتی او هنوز در «عصر حجر» جایی که خودش و وزیر جنگش به آن تعلق دارند بود، ایران تمدنی بالنده داشت.

۲۲ دقیقه مهمل‌بافی با محتوای صفر.فقط زمان کافی برای اینکه جیب‌هایشان را پُر کنند.»

