ولایتی:
تنگه هرمز به روی جهان باز است؛اما برای همیشه به روی دشمنان ایران بسته است
کد خبر : 1768394
مشاور رهبر شهید انقلاب گفت:تنگه هرمز به روی جهان باز است؛ اما همیشه به روی دشمنان مردم ایران و پایگاههای آنان در منطقه بسته میماند.
به گزارش ایلنا، علی اکبر ولایتی در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
تنگه هرمز به روی جهان باز است؛ اما همیشه به روی دشمنان مردم ایران و پایگاههای آنان در منطقه بسته میماند.
جنگ با تدبیر و اقتدار ایران پایان خواهد یافت و نه با سرخوشی و خیالبافی متجاوزان.
احیای اقتدار دوران صفویه.