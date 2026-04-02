تنگه هرمز به روی جهان باز است؛اما برای همیشه به روی دشمنان ایران بسته است

به گزارش ایلنا، علی اکبر ولایتی در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

تنگه هرمز به روی جهان باز است؛ اما همیشه به روی دشمنان مردم ایران و پایگاه‌های آنان در منطقه بسته می‌ماند.

جنگ با تدبیر و اقتدار ایران پایان خواهد یافت و نه با سرخوشی و خیال‌بافی متجاوزان.

احیای اقتدار دوران صفویه.

