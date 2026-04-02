به گزارش ایلنا، علیرضا سلیمی با بیان اینکه در تمام دنیا روال اینگونه است که در شرایط جنگی تمامی قوانین مربوط به خائنان تشدید می شود، گفت: این در حالی بود که تا پیش از تصویب قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم در مجلس، چنین قانونی در کشور نداشتیم و این خلاء احساس می شد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: تصویب این قانون بعد از جنگ ۱۲ روزه در مجلس، امروز دست قوه قضائیه، سازمان های اطلاعاتی و امنیتی و ضابطین قضایی را برای برخورد با جاسوسان یا عوامل نفوذی و افرادی که به عنوان نیروی میدانی دشمن فعالیت دارند را باز کرده است.

وی همچنین با تأکید بر اینکه در هیچ کجای دنیا نسبت به کسی که علیه ملت و مملکت خود سلاح به دست بگیرد، مماشات نمی شود، عنوان کرد: در آمریکا هم اگر کسی به پلیس نزدیک شود و او احساس خطر کند اجازه اقدام علیه او را دارد. این در حالی است که این موضوع هنوز در وزارت کشور یک خلاء است و دست نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی آنقدر برای برخورد با افراد مهاجم باز نیست. نیروهای نظامی ما نجیب ترین نظامیان در دنیا هستند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در ادامه با بیان اینکه امروز بعضی افراد با ارسال لوکیشن محل های خاص برای دشمن باعث مورد هدف قرار گرفتن نقاطی از کشور می شوند که مصداق بارز همکاری با متخاصم است، اظهار داشت: نباید نسبت به این افراد هیچ مماشاتی کرد. برخی افراد نیز اقدام به واردات سلاح به کشور می کنند چنانچه چند روز قبل محموله عظیمی از سلاح های نیمه سنگین که قصد ورود به کشور را داشت، کشف و ضبط شد و قطعا با عاملان آن با اشد مجازات برخورد می شود.

وی همچنین یادآور شد: بسیاری از افرادی که در دی ماه کشته شدند از طریق همین سلاح های وارداتی بود که با حمایت موساد انجام شده بود و این جزء اعترافات مزدوران صهیونیستی در کشور بود که دستگیر شدند و قطعا مجازات خواهند شد.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم های متخاصم را قانونی بازدارنده توصیف کرد و افزود: حاکمیت اجازه نمی دهد افرادی از درون تیشه برداشته و به ریشه مردم بزنند و با گراهایی که می دهند اوضاع کشور را آشفته کنند و این قانون تیشه به ریشه خودشان خواهد زد. برخی افراد با کد دادن به دشمن باعث حمله نظامی آنها به کارخانجاتی از جمله داروسازی ها شده اند که ضربه به نظام دارویی کشور است. کار این افراد از توصیه یا کلاس اخلاق گذشته و باید به اشد مجازات محکوم شوند.

