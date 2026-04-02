سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا:

دشمن منتظر اقدامات کوبنده‌تر، وسیع‌تر و ویرانگر ما باشد

سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) خطاب به دشمنان آمریکایی- صهیونیستی تصریح کرد: در تداوم ضربات و سیلی‌های محکم و غیرقابل تصوری که تا کنون خورده‌اید، منتظر اقدامات کوبنده‌تر، وسیع‌تر و ویران‌گر ما باشید.

به گزارش ایلنا، سرهنگ دوم پاسدار ابراهیم ذوالفقاری سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) تأکید کرد: همانگونه که گفته بودیم، به دشمنان آمریکایی - صهیونیستی اعلام می‌کنیم، اطلاعات شما از توان و قدرت نظامی و تجهیزات ما ناقص است؛ از ظرفیت‌های بسیار گسترده و راهبردی ما هیچ چیز نمی‌دانید.

وی خطاب به به دشمنان آمریکایی - صهیونیستی عنوان کرد: امید نداشته باشید که مراکز تولید موشک‌های راهبردی، پهپادهای دوربردِ تهاجمی، سامانه‌های نوین پدافند هوایی و جنگ الکترونیک و تجهیزات ویژه ما را نابود کرده باشید، که با چنین تصوری، عمق باتلاقی را که در آن، خود را گرفتار کرده‌اید بیشتر خواهید کرد. مراکزی که به تصورتان هدف قرار داده‌اید، ناچیز بوده و تولیدات راهبردی نظامی ما، در نقاطی صورت می‌گیرد که به هیچ وجه‌، از آن اطلاع ندارید و هیچ‌وقت، دستتان نیز به آن‌ها نخواهد رسید.

سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) ادامه داد: زحمت شما را کم می‌کنیم، مبنی بر این‌که موشک‌ها، پهپادها و تجهیزات راهبردی ما را نشمارید، چون قطعا به خطا می‌روید و به جایی نخواهید رسید. شما باید تاوان تجاوزی که آغازکننده آن بودید را به ملت شرافتمند، عزیز و مسلمان، پس بدهید.

سرهنگ ذوالفقاری خطاب به دشمنان آمریکایی - صهیونیستی با تاکید بر اینکه با توکل بر خداوند متعال، این جنگ، تا خواری، ذلت و پشیمانی دائمی، قطعی و تسلیم شما، ادامه خواهد داشت، گفت: در تداوم ضربات و سیلی‌های محکم و غیرقابل تصوری که تا کنون خورده‌اید، منتظر اقدامات کوبنده‌تر، وسیع‌تر و ویران‌گر ما باشید.

 

