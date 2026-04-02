شهریار حیدری عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، درباره ایجاد دو قطبی از سوی برخی پس از صحبت‌های رئیس‌جمهور با رئیس شورای اروپا مبنی بر اینکه در صورت پذیرش تمام شروط و تضامین مورد نظر، جنگ می‌تواند تمام شود، گفت: عامل اصلی پیروزی ما در این جنگ نابرابر، همین وحدت و اتحاد است که این جنگ نابرابر را به برابری و برتری تبدیل کرده است.

وی ادامه داد: ما از توان تسلیحاتی دشمن آگاهیم اما آنچه که باعث پیروزی است همین اتحاد و انسجام مردم و توان رزمندگان سپاه و ارتش است که با استفاده از موشک و پهپاد در مقابل همه تهدیدات مقاومت می‌کنند. واقعیت این است که مردم دوشادوش ارتش و سپاه، در میدان و خیابان و در همه‌جا بودند و همین عامل تقویت روحیه است.

عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تصریح کرد: جنگ الزاماتی دارد، قاعده و قانونی دارد. متاسفانه رژیم صهیونیستی و آمریکا، از این الزامات عبور کرده‌اند و به سمت تخریب زیرساخت‌های کشور می‌روند؛ این موضوعی است که می‌تواند در آینده مشکلاتی در حوزه زیرساختی برای کشور ایجاد کند. بنابراین اگر واقعاً درخواستی از سوی هر کشور و هر مسئول رسمی به جمهوری اسلامی ارائه شود، این موضوعات قابل بررسی است و قطع به یقین اظهارنظر رئیس‌جمهور در این شرایط کاملاً منطقی و کارشناسی است.

حیدری خاطرنشان کرد: اظهارات رئیس‌جمهور همان موضعی است که مردم بیش از یک ماه است در خیابان‌ها مطرح می‌کنند و انتظار نیروهای مسلح هم همین است. اما یک عده‌ای که شاید کمتر در جریان تمام این مسائل و مشکلات و تبعات این جنگ باشند و صرفاً و صرفاً در جریان بخشی از تبعات و آثار جنگ باشند، معمولاً اظهارنظرهای متناقضی ارائه می‌دهند که به نظر من برخلاف وحدت و اتحاد است. رئیس‌جمهور باید پاسخگوی همه مسائل کشور باشد، هم مسائل اقتصادی، هم مسائل امنیتی و هم مسائل نظامی. از این جهت به هر شکلی اگر رئیس‌جمهور حرف می‌زند، کاملاً از سر دلسوزی و برابر با شرایط کشور است.

وی ادامه داد: رئیس‌جمهور همواره علیرغم تهدیداتی که از سوی دشمن صهیونیستی آمریکایی بوده، در میدان بوده و حضور دارد و تا حالا هیچ‌گونه عقب‌نشینی از موضع نظام و راهبرد نظام در مقابل اسرائیل و آمریکا نداشته است اما گاهی اوقات کشورهایی هستند که ممکن است موضوع آتش‌بس را مطرح کنند. این در عرف تمام دنیا است و وقتی دو یا چند کشور درگیر یک مسئله تحت عنوان جنگ می‌شوند یا نظام بین‌الملل ورود می‌کند و یا کشورهای ثالثی وارد عمل می‌شوند، ما باید توجه داشته باشیم که اظهار =نظر رئیس‌جمهور کاملاً متعهدانه و متناسب با شرایط کشور است.

این فعال سیاسی گفت: از این جهت به نظر من اگر برداشت نادرستی از صحبت‌های رئیس‌جمهور شده است، این برداشت بد نباید باعث اختلاف و تفرقه شود و این برداشت قابل اصلاح است. عنصرهای مختلفی، در این جنگ موثر بوده‌اند از جمله مردم، ارتش و سپاه. همه این عناصر منجر به یک عامل شده و آن عامل هم وحدت و اتحاد و همبستگی و قدرت دفاعی و عملیاتی نیروهای سپاه و ارتش در مقابل دشمن است و هر روز الحمدالله بیشتر می‌شود. بنابراین کسانی که برداشت نادرستی از صحبت‌های رئیس‌جمهور دارند نباید این برداشت‌شان باعث تفرقه شود و به نظر من این ناشی‌گری است و باید تغییر رویه دهند.

حیدری در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره تهدید به حضور نیروهای زمینی آمریکایی و احتمال ورود آنها به جزایر و گسترش جنگ با همراهی برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس گفت: آمریکا واقعاً الان دنبال فرار از این موضوع است. به نظر من آمریکا از همان ابتدا در دام سرویس موساد گرفتار شده و اطلاعات غلطی که درباره ایران به آمریکا می‌دادند باعث شد که آمریکا به موضوع جنگ ورود کند. اما در طول جنگ متوجه شد که به هر شکل خیلی از هم‌پیمانانش از جمله ناتو حاضر به ورود به جنگ نیستند، تا امروز نیز بارها به ترامپ گفته اند که دچار اشتباه محاسباتی در مورد ایران شده است.

وی با اشاره به احتمال ورود نیروهای زمینی به برخی از جزایر گفت: به هر شکل باید بپذیریم اگرچه از نظر هوایی و دریایی تا حدودی دشمن به سلاح‌های پیشرفته‌ای مجهز است اما از نظر موشکی و نقطه‌زنی ما به مراتب قدرت دست بالایی داریم. همچنین در حوزه زمینی من به صراحت می‌گویم جمهوری اسلامی قدرت اول خاورمیانه از نظر نیروی زمینی است و همان‌طور که آمریکا در ابتدا برای ورود به جنگ دچار اشتباه محاسباتی شد و ورود کرد، امروز هم ترامپ دست و پا می‌زند تا به نوعی توافق شود و از این جنگ در برود اما در صورت ورود نظامی زمینی قطعا تلفات دشمن بسیار زیاد خواهد بود و ما لایه‌های مختلفی برای دفاع از خلیج فارس داریم و صرفا یک لایه نیست؛ ما چند لایه هستیم.

این فعال سیاسی گفت: به هر شکل اگر ورود زمینی داشته باشند، جمهوری اسلامی در همان جا موضوع را در نطفه خفه می‌کند و تلفاتِ دشمن در منطقه سنگین خواهد بود. کشورهای منطقه هم چند سالی است دچار اشتباه راهبردی شدند؛ فکر می‌کردند که اگر بر آمریکا تکیه کنند آمال و آرزوهایشان برآورده می‌شود و بیش از ۴۰۰۰ میلیارد دلار در سفر ترامپ به حاشیه کشورهای حاشیه خلیج فارس به او امتیاز دادند و قراردادی که این کشورها با آمریکا داشتند کاملاً امتیاز بود؛ آنها فکر می‌کردند که با امتیاز دادن به آمریکا می‌توانند به آن تکیه کنند و از توان نظامی و قدرت نظامی آمریکا استفاده کنند اما الان پشیمان =و گرفتارند، بنابراین این‌ها نباید بیشتر از این اشتباه کنند. نیروی زمینی ارتش و سپاه و بسیج قدرتش به مراتب از قدرت موشکی و هوایی ما بیشتر است. مردم اطمینان داشته باشند اگر دشمنان دست به تحرکات زمینی بزنند، دست برتر و قدرت بالا از آن جمهوری اسلامی است.

انتهای پیام/