عارف:
ماجراجویی علیه ایران پرهزینه و پشیمانکننده خواهد شد
کد خبر : 1768298
معاون اول رئیسجمهوری تأکید کرد: ماجراجویی علیه ایران برای متجاوز پشیمانکننده و برای جهان بسیار پرهزینه خواهد شد.
به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«به نمایندگی از دولت اطمینان میدهم اقتصاد ایران با اتکا به «اراده ملی»، مسیر تاب آوری را تثبیت کرده است؛ اما آیا مالیاتدهندگان غربی هم آماده پرداخت هزینه سنگین جهش قیمت انرژی و جنگی فرسایشی هستند؟
ماجراجویی علیه این مرزوبوم برای متجاوز پشیمانکننده و برای جهان بسیار پرهزینه خواهد بود.»