پاسخ رزمندگان به متجاوزان «چندبرابری» خواهد شد

عارف با اشاره به سابقه چند هزار ساله تولید دانش در ایران، تصریح کرد که طبق تصمیمات کلان نظام، میدان برای انتقامی سخت و چندبرابری از متجاوزانی که علم و نخبگان این مرز و بوم را هدف قرار داده‌اند، در آمادگی کامل است.

۱. دانشگاه؛ خط مقدم اقتدار تمدنی و میدانی

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در ادامه پیگیری‌های مستمر دولت در شرایط جنگی، در تماس‌های تلفنی جداگانه با وزیر علوم، رؤسای دانشگاه‌های «علم و صنعت» و «صنعتی اصفهان» و رئیس رسانه ملی، آخرین وضعیت جبهه علمی و آموزشی کشور را بررسی و بر استمرار بدون وقفه این مسیر تأکید کرد. وی در گفتگو با دکتر سیمایی صراف، با محکومیت تهاجم دشمن به مراکز علمی، خاطرنشان کرد: «بهترین پاسخ به گستاخی دشمن، بازگشایی فوری مراکز تحقیقاتی و استمرار جریان تولید علم است. اقتدار امروز رزمندگان ما در میدان نبرد، میوه شجره طیبه دانش است و این مسیر باید با قدرت مضاعف ادامه یابد.»

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از سرمایه‌های انسانی افزود: «برای جهش در تولید قدرت، رسیدگی ویژه به اساتید دانشگاه به‌ویژه نخبگان جوان الزامی است تا این سرمایه‌ها بدون دغدغه، تمام توان خود را صرف توسعه فناوری‌های راهبردی کشور کنند.»

۲. اولتیماتوم سخت؛ پاسخ به لفاظی‌های «عصر حجری»

معاون اول رئیس‌جمهور با تبیین آمادگی یگان‌های عملیاتی تأکید کرد: «میدان و رزمندگان ما در آمادگی صددرصدی به سر می‌برند تا طبق تدابیر عالی نظام، پاسخ قاطع و چندبرابری به متجاوزان آمریکایی و صهیونیستی که کینه خود را با نشانه گرفتن سنگرهای علم و دانش نشان داده‌اند، بدهند. دشمن بداند که ضرباتی به مراتب ویرانگرتر بر مراکز حساس و زیرساختی او فرود خواهد آمد.»

وی با اشاره به تهدیدات زیرساخت های ایران توسط دشمن تصریح کرد: «ترامپ که ایران را به "عصر حجر" تهدید می‌کند، خودش از دقت نقطه‌زنی ما باخبر است. او می داند که ما آماده‌ایم تا ظاهرِ مدرن زندگی متجاوزان را به سطح ذهنیتِ بدوی و عصر حجری‌شان بازگردانیم و قطعا پاسخ رزمندگان ما، پایانِ دورانِ لفاظی‌های توخالی است.»

۳. شکست محاصره علمی؛ اراده‌ای که متوقف نمی‌شود

عارف در گفتگو با رؤسای دانشگاه‌های علم و صنعت و صنعتی اصفهان، ضمن صدور دستور فوری برای بازسازی سریع خرابی‌ها، تصریح کرد: «حمله به این دانشگاه‌ها بیانگر عصبانیت دشمن از پیشرفت‌های خیره‌کننده ایران است. آنان در پی توقف موتور محرک قدرت ما هستند، اما دانش در این سرزمین سابقه چند هزار ساله دارد و هیچ قدرتی در تاریخ نتوانسته مانع حرکت تمدنی ملت ایران شود.» وی با بیان اینکه خود را عضوی از خانواده دانشگاه صنعتی اصفهان می‌داند، بر بازگشت مقتدرانه این مراکز به چرخه پیشرفت کشور تأکید کرد.

۴. رسانه ملی؛ دیده‌بان هوشیار در جنگ روایت‌ها

معاون اول رئیس‌جمهور در پایان، از عملکرد هوشمندانه سازمان صداوسیما در پوشش اخبار میدان و خنثی‌سازی عملیات روانی دشمن قدردانی کرد و گفت: «رسانه ملی با ارائه روایت دقیق و به‌موقع از متن میدان و خیابان، اجازه نداد دشمن در محاسبات ادراکی خود پیروز شود. این عملکرد درست نشان داد که کل ملت ایران یک‌صدا و متحد، پای این خاک و آرمان‌های انقلاب ایستاده‌اند و هرگونه تعرض را با پاسخی درهم‌کوبنده تلافی خواهند کرد.»