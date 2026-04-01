آتش، دود و خسارت در مرکز صنایع نظامی رافائل

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، با وجود سانسورهای خبری شدیدِ رژیم صهیونیستی به ویژه در مراکز حساس و نظامی، رصد شبکه‌های اجتماعی و مکالمات کشف شده از دشمن، حکایت از ایجاد خسارات، آتش سوزی و دود در صنایع نظامی وابسته به رافائل در سرزمین‌های اشغالی دارد.

ارتش جمهوری اسلامی ایران، با عملیات مختلف پهپادی در روزهای اخیر، مراکز زیرساختی، تسلیحاتی و تولید و توسعه سامانه‌های پدافندی و آفندی رژیم صهیونی وابسته به رافائل در سرزمین‌های اشغالی را آماج حملات خود قرار داده است.

