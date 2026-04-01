ارتش اعلام کرد؛

آتش، دود و خسارت در مرکز صنایع نظامی رافائل

روابط عمومی ارتش اعلام کرد: رصد شبکه‌های اجتماعی و مکالمات کشف شده از دشمن، حاکی ازخسارات و آتش سوزی و دود در صنایع نظامی وابسته به رافائل در سرزمین‌های اشغالی است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، با وجود سانسورهای خبری شدیدِ رژیم صهیونیستی به ویژه در مراکز حساس و نظامی، رصد شبکه‌های اجتماعی و مکالمات کشف شده از دشمن، حکایت از ایجاد خسارات، آتش سوزی و دود در صنایع نظامی وابسته به رافائل در سرزمین‌های اشغالی دارد. 

ارتش جمهوری اسلامی ایران، با عملیات مختلف پهپادی در روزهای اخیر، مراکز زیرساختی، تسلیحاتی و تولید و توسعه سامانه‌های پدافندی و آفندی رژیم صهیونی وابسته به رافائل در سرزمین‌های اشغالی را آماج حملات خود قرار داده است.

