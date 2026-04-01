سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا:
از مردم یمن تشکر میکنیم
سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا از ایستادگی مردم یمن در مقابل دشمن آمریکایی - صهیونی قدردانی کرد.
به گزارش ایلنا، متن کامل سخنان سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا بدین شرح است:
از کشور و نیروهای مسلح و رهبر حکیم با صلابت و مقتدر یمن آقای سید عبدالملک حوثی و از فرماندهان و مجاهدین ارتش قهرمان و مردم فداکار و شجاع یمن بخاطر ایستادگی در مقابل آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونسیتی کودک کش و حضور مقتدرانه در جبهه حق تشکر می کنیم.
از غیرت بی نظیر فرزندان لبنان، عملیاتهای غرورآفرین مقاومت اسلامی حزبالله لبنان و ضربات دردناک آنان بر پیکر متجاوزان صهیونیستی قدردانی می کنیم.