اجرای مرحله سوم موج ۸۹ عملیات وعده صادق۴

روابط عمومی سپاه از اجرای مرحله سوم موج ۸۹ و ضربات سهمگین موشکی به قلب سرزمین های اشغالی خبر داد

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی سپاه، قلب و مرکز سرزمین‌های اشغالی فلسطین در ادامه موج هشتاد و نهم عملیات وعده صادق 4 با رمز مبارک " یا حیدر کرار" و هدیه به دریابان پاسدار شهید علیرضا تنگسیری و همه دولت مردان و کسانی که در وزارتخانه های مختلف این روزها کمک های شایان ذکری به مردم میکنند، با بارش موشک های سنگین و نقطه زن قیام، عماد و موشک های چندکلاهکه قدر به لرزه درآمدند. 

عملیات موشک به موشک سپاه خیمه آتش را از «رامات گات» تا «حولون»، «پالماخیم» و «بنی براک» در شرق تل آویو ایجاد و زندگی آژیر به آژیری ساکنان صهیونیستی را تشدید کرد. 

گیر افتادن صهیونیست‌ها در خیابان ها در مسیر هجوم سراسری به پناهگاه ها و درگیری آنان برای ورود به پناهگاه‌ها و توقف طولانی در دخمه های زیرزمینی، بزرگترین عیدی نتانیاهو و ترامپ جنایتکار به شهروندان اسرائیلی در شب عید پسح یهودی است. 

عملیات موشک به موشکی و پهپادی علیه مواضع شمال تا جنوب سرزمین‌های اشغالی فلسطین ادامه دارد و ذخایر دست نخورده تسلیحاتی سپاه برای روزهای و ماهای آتی به مرور باز خواهند شد.

پناهگاه هایتان را آماده کنید

