جبهه مقاومت دشمن را به ناتوانی کشانده است

بسم الله الرحمن الرحیم

دشمنان آمریکایی و صهیونیستی که با محاسبات غلط فکر می‌کردند جبهه مقاومت اسلامی ضعیف و در حال فروپاشی می باشد در عمل با قدرت بی بدیل آن مواجه شده‌اند.

حزب‌الله لبنان، انصارالله یمن، و گروه‌های مقاومت اسلامی در عراق، همزمان با رزمندگان پر افتخار اسلام در ایران اسلامی با شجاعت و روحیه سرشار از ایمان و اخلاص، مقتدرانه ثابت کرده‌اند سران و ارتش آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی در برابر اراده الهی آنان ناتوان و زبون بوده و راهی جز تسلیم در برابر این جبهه قدرتمند را ندارند.

اینجانب با افتخار و با نهایت تواضع و فروتنی، روحیه جهادی و سرشار از اقتدار و صلابت برادران قهرمان و مجاهدم در لبنان، یمن و عراق را می ستایم نصرت و پیروزی های بیشتر آنان را از درگاه خداوند متعال مسئلت می نمایم.

سرلشکر خلبان علی عبدالهی فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا(ص)