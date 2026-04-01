سرلشکر عبداللهی:
جبهه مقاومت دشمن را به ناتوانی کشانده است
فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیا(ص) در پیامی ضمن قدردانی از ایستادگی جبهه مقاومت، تاکید کرد: دشمن آمریکایی - صهیونی فکر میکردند جبهه مقاومت اسلامی ضعیف و در حال فروپاشی است اما در عمل با قدرت بی بدیل آن مواجه شدهاند.
به گزارش ایلنا، متن کامل پیام سرلشکر خلبان علی عبداللهی بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
دشمنان آمریکایی و صهیونیستی که با محاسبات غلط فکر میکردند جبهه مقاومت اسلامی ضعیف و در حال فروپاشی می باشد در عمل با قدرت بی بدیل آن مواجه شدهاند.
حزبالله لبنان، انصارالله یمن، و گروههای مقاومت اسلامی در عراق، همزمان با رزمندگان پر افتخار اسلام در ایران اسلامی با شجاعت و روحیه سرشار از ایمان و اخلاص، مقتدرانه ثابت کردهاند سران و ارتش آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی در برابر اراده الهی آنان ناتوان و زبون بوده و راهی جز تسلیم در برابر این جبهه قدرتمند را ندارند.
اینجانب با افتخار و با نهایت تواضع و فروتنی، روحیه جهادی و سرشار از اقتدار و صلابت برادران قهرمان و مجاهدم در لبنان، یمن و عراق را می ستایم نصرت و پیروزی های بیشتر آنان را از درگاه خداوند متعال مسئلت می نمایم.
سرلشکر خلبان علی عبدالهی فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیا(ص)