پیام روحانی به مناسبت دوازدهم فروردین:
در کنار مقاومت قهرمانانه، باید برای پایان دادن عزتمندانه جنگ آمادگی داشت/ به آینده ایران و ایرانی امیدوارم
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام حسن روحانی، رئیسجمهوری اسلامی ایران در دورههای یازدهم و دوازدهم در پیامی به مناسبت دوازدهم فروردین، سالروز اعلام نتیجه رفراندوم جمهوری اسلامی، تأکید کرد: پس از گذشت ۴۷ سال، باز هم در سی و دو روزی که از سومین جنگ تحمیلی میگذرد، اکثریت قاطع مردم با مقاومت و درک عمیق و صبورانهای که از خود نشان دادهاند، حماسه نوینی از عزم و وفاداری نسبت به کشور و نظام را سرودهاند و بار دیگر با دست رد زدن به سینه متجاوزان و خائنان، حجت را بر مسئولان تمام کردهاند.
روحانی این جنگ شرورانه، جنایتکارانه و غیرقانونی را مصداق غیرقابل انکار جنایت علیه بشریت خواند و افزود: این جنگ، تحقق آرزوها و طراحیهای صهیونیستها از دیرباز است که همیشه میخواستند آمریکا و غرب را به رویارویی مستقیم نظامی با ایران بکشانند و این بار توانستند آمریکا را به این ورطه بکشانند و دستشان را به خون مردم و خادمان مردم آلوده کنند که نتیجه آن، در نهایت از دست دادن منافع استراتژیک آنان در منطقه خواهد بود.
او با بیان اینکه در کنار این مقاومت و ایستادگی قهرمانانه، باید برای پایان دادن عزّتمندانه جنگ به نفع مصالح کشور و مردم آمادگی داشت، اظهار داشت: در شرایط رودررویی نظامی با نیروهای ایرانستیز، هماهنگی همه امکانات کشور برای جلوگیری از تعرض جنایتکارانه به استانهای کشور به ویژه جزایر خلیج فارس و حفظ کنترل تنگه هرمز، ضرورت حیاتی دارد.
روحانی با تأکید بر اینکه لازمه حفظ کشور و نظام، اعمال فوری اصلاحات اساسی در سیاستگذاریهاست، پیشنهاد داد: تحولاتی در سیاستگذاریها صورت پذیرد که علامتهای اطمینانبخش برای سرمایهگذاری و کارآفرینی و توسعه حضور جهانی در فضای اقتصادی کشور دیده شود.
متن پیام روحانی به این شرح است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
ملّت شریف و غیور ایران
۱) امروز سالگرد اعلام نتیجه رفراندوم جمهوری اسلامی ایران در ۴۷ سال پیش است. درست ۴۷ روز پس از پیروزی انقلاب، در دهم فروردین ۱۳۵۸، مردم با مشارکت گسترده در رفراندوم، هم رأی به جمهوریت یعنی حکومت بر اساس رأی و نظر مردم دادند تا پایانی بر استبداد و حکومت فردی باشد، و هم رأی به اسلامیت، تا موازین اسلامی همچون عدالت و اخلاق و رعایت حقالناس ملاک حکومت حاکمان باشد.
۲) در طول این ۴۷ سالی که گذشت، مردم ایران با تحمل سختیهای فراوان، پای رأی و انتخاب خود ایستادند و از نظام و کشور دفاع کردند و به حق، توقع آن داشتند که حاکمان و کارگزاران نظام نیز به این رأی ملّی وفادار باشند و از آزادی و عدالت که جانمایه این ترکیب هوشمندانه بود حراست کنند.
هنوز هم فداکاری و وفاداری مثالزدنی این ملت برای نظام، به سبب ادامه عزم و انتخاب مردم در مقابله با استبداد و اسلامستیزی است، و اگر ریزشی در برخی لایههای جامعه رخ داده باشد، ریشه آن را باید در عدم تحقق وعدهها و کاستی در ساختار یا مسئولیتپذیری و پاسخگویی کارگزاران جستجو کرد.
۳) پس از گذشت ۴۷ سال، باز هم در سی و دو روزی که از سومین جنگ تحمیلی میگذرد، اکثریت قاطع مردم با مقاومت و درک عمیق و صبورانهای که از خود نشان دادهاند، حماسه نوینی از عزم و وفاداری نسبت به کشور و نظام را سرودهاند و بار دیگر با دست رد زدن به سینه متجاوزان و خائنان، حجت را بر مسئولان تمام کردهاند.
۴) فرزندان رزمنده این ملت در نیروهای مسلّح نیز با رشادت و شجاعت در این جنگ نابرابر جوانمردانه ایستادگی کردهاند و خدمتگزاران دولت نیز در دستگاههای مختلف تلاش کردهاند که از سختی و فشار جنگ بر مردم بکاهند که شایسته قدردانی و سپاسگزاری است.
۵) این جنگ شرورانه، جنایتکارانه و غیرقانونی که در میانه مذاکرات توافقجویانه ایران توسط متجاوزان جنایتکار آمریکایی و اسرائیلی آغاز شد، مصداق غیرقابل انکار جنایت علیه بشریت است که با حمله به دبستان، بیمارستان، اماکن مذهبی و بانک و پالایشگاه و صنعت داروسازی، پرده دورویی مدعیان صلح و حقوق بشر را درید و بغض و کینه آنان نسبت به ایران و ایرانی را آشکار کرد.
پریشانگویی سران تجاوز در بیان اهداف و برنامههای آنان برای جنگ و حمله به مراکز اقتصادی و اهداف غیرنظامی، به همه جهانیان نشان داد که هدف آنان از این آتشافروزی و آدمکشی، نه برنامه هستهای و نه نگرانی موشکی است، بلکه آنان تضعیف و تخریب ایران، و اگر بتوانند تجزیه ایران را میخواهند.
۶) در این شرایط پرچالش، که برای نجات ایران، راهی جز پایمردی و استقامت نیست، مردم مقاوم و مؤمن ایران ثابت کردند که در این آزمونِ سخت صبر، تکیه بر وعده الهی دارند که پایان پایمردی مؤمنانه، نصرت الهی و پیروزی است و روز انتقام از ظالمان فرا خواهد رسید و در فردای نصرت الهی، شرمندگی و زیانکاری از آن آنانی است که به این مردم پشت کردند و به دشمنان ایران پیوستند. حمایت از تجاوز و تجاوزگر، در حافظه تاریخی این ملت خواهد ماند و دامنگیر خیانتکاران خواهد شد.
۷) این جنگ، تحقق آرزوها و طراحیهای صهیونیستها از دیرباز است که همیشه میخواستند آمریکا و غرب را به رویارویی مستقیم نظامی با ایران بکشانند و این بار توانستند آمریکا را به این ورطه بکشانند و دستشان را به خون مردم و خادمان مردم آلوده کنند که نتیجه آن، در نهایت از دست دادن منافع استراتژیک آنان در منطقه خواهد بود.
۸) بیشک، در کنار این مقاومت و ایستادگی قهرمانانه، باید برای پایان دادن عزّتمندانه جنگ به نفع مصالح کشور و مردم آمادگی داشت و همچون آمادگی نظامی، آمادگی مذاکره و حتی صلح عزّتمندانه را برای تأمین منافع ملی و مصالح نسلهای آینده ایران باید فراهم نمود.
امّا با درسآموزی از تجربه دو دور مذاکرات اخیر با دولت آمریکا که فریبکارانه در میانه مذاکرات و در همان حال که وعدههای مثبت میدادند در اندیشه تجاوز به ایران بودند، باید هوشیار بود که امروز هم همچون همه ادوار گذشته، احتمال توطئه مشابه وجود دارد. آنچه بر ضرورت این هشیاری میافزاید اظهارات تجاوزگرانه دشمنان در زمینه پیاده کردن چتربازان برای ربودن اورانیوم غنیسازیشده از خاک ایران، طرح تجاوز تفنگداران دریایی برای محاصره یا اشغال جزیره خارک، طرح تصرف برخی جزایر ایران برای کنترل تنگه هرمز، ادامه ترور مسئولان نظامی و سیاسی کشور و تخریب زیرساختهای اقتصادی ایران است که شواهدی روشن بر نیات خبیثانه و ایرانستیزانه آنان است که نمیتوان نسبت به آن غفلت کرد.
۹) با توجه به مسئولیّت خطیر شورایعالی امنیت ملّی در مدیریت شرایط جنگی کشور، شایسته است این شورای محترم برای خنثیسازی طرحهای تجاوزگرانه و فریبکارانه دشمن، سناریوهای مختلف ادامه یا پایان جنگ را به فوریّت در فرآیند قانونی بحث و تصمیمگیری قرار دهد.
۱۰) در شرایط رودررویی نظامی با نیروهای ایرانستیز، هماهنگی همه امکانات کشور برای جلوگیری از تعرض جنایتکارانه به استانهای کشور به ویژه جزایر خلیج فارس و حفظ کنترل تنگه هرمز، ضرورت حیاتی دارد.
۱۱) امروز بیش از هر زمان دیگر روشن شده است که پس از عنایت الهی، تنها سرمایه ما، حمایت مردمی است. این مردم خواستههایی دارند و نسبت به برخی سیاستگذاریها و جهتگیریها و مدیریتها آزردگی و اعتراضات جدی دارند. لازمه حفظ کشور و نظام، اعمال فوری اصلاحات اساسی در سیاستگذاریهاست. فرآیند تحوّل در ساختار و سیاستهای مدیریتی نظام حکمرانی کشور باید از سرعت و شفافیت بیشتری برخوردار شود. مسئولان کشور باید زمینه حضور و اثرگذاری فرهیختگان و نمایندگان واقعی گرایشهای مختلف سیاسی و اجتماعی را فراهم کنند تا تحولطلبی مردم در بستر قانونی نظام، دوستان را امیدوار و دشمنان را ناامید سازد.
۱۲) در حملات وحشیانه ایرانستیزان، علاوه بر کودکان و زنان، اقتصاد کشور نیز هدف اصلی بوده است. حمله به زیرساختها و صنایع پتروشیمی و فولاد و بنادر کشور برای آن است که از ایران سرزمین سوخته بسازند و زمینه سرمایهگذاری و آیندهسازی برای ایران را از بین ببرند. برای شکست این توطئه ضد ایرانی، باید به سرعت، تحولاتی در سیاستگذاریها صورت پذیرد که علامتهای اطمینانبخش برای سرمایهگذاری و کارآفرینی و توسعه حضور جهانی در فضای اقتصادی کشور دیده شود. در این راستا مشارکتجویی از اندیشمندان و کارآفرینان و مدیران و سرمایههای انسانی داخل و خارج کشور ضرورت حیاتی دارد.
من به آینده ایران و ایرانی امیدوارم و به خدای ایران ایمان دارم که حقطلبان را نصرت خواهد بخشید و متجاوزان را مجازات خواهد کرد.
حسن روحانی
۱۲ فروردین ۱۴۰۵