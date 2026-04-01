حمله دشمن به جزیره هنگام ۷ نفر زخمی بر جای گذاشت
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان از حمله آمریکایی و صهیونیستی به جزیره هنگام خبر داد و گفت: در این حادثه متأسفانه ۷ تن از مردم زخمی شدند که حال یکی از آنها وخیم گزارش شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابطعمومی استانداری هرمزگان، احمد نفیسی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان با تأیید حمله دشمن به جزیره هنگام، اظهار داشت: هواگردهای آمریکایی و صهیونیستی با اقدام جنایتکارانه خود، بخشی از این جزیره از جمله دهیاری، یک باب منزل مسکونی و پارکینگ شناورهای مردمی را مورد هدف قرار دادند.
نفیسی افزود: در پی این حمله، متأسفانه ۷ نفر از ساکنان جزیره هنگام مجروح شدند که بلافاصله تحت مداوا قرار گرفتند.
وی با اشاره به وضعیت مجروحان، خاطرنشان کرد: حال یکی از مجروحان وخیم است و تلاش کادر درمان برای بهبود وی ادامه دارد.