حمله دشمن به جزیره هنگام ۷ نفر زخمی بر جای گذاشت

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط‌عمومی استانداری هرمزگان، احمد نفیسی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان با تأیید حمله دشمن به جزیره هنگام، اظهار داشت: هواگرد‌های آمریکایی و صهیونیستی با اقدام جنایتکارانه خود، بخشی از این جزیره از جمله دهیاری، یک باب منزل مسکونی و پارکینگ شناورهای مردمی را مورد هدف قرار دادند.

نفیسی افزود: در پی این حمله، متأسفانه ۷ نفر از ساکنان جزیره هنگام مجروح شدند که بلافاصله تحت مداوا قرار گرفتند.

وی با اشاره به وضعیت مجروحان، خاطرنشان کرد: حال یکی از مجروحان وخیم است و تلاش کادر درمان برای بهبود وی ادامه دارد.

