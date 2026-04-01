حمله دشمن به جزیره هنگام ۷ نفر زخمی بر جای گذاشت

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان از حمله آمریکایی و صهیونیستی به جزیره هنگام خبر داد و گفت: در این حادثه متأسفانه ۷ تن از مردم زخمی شدند که حال یکی از آنها وخیم گزارش شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط‌عمومی استانداری هرمزگان، احمد نفیسی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان  با تأیید حمله دشمن به جزیره هنگام، اظهار داشت: هواگرد‌های آمریکایی و صهیونیستی با اقدام جنایتکارانه خود، بخشی از این جزیره از جمله دهیاری، یک باب منزل مسکونی و پارکینگ شناورهای مردمی را مورد هدف قرار دادند.

نفیسی افزود: در پی این حمله، متأسفانه ۷ نفر از ساکنان جزیره هنگام مجروح شدند که بلافاصله تحت مداوا قرار گرفتند.

 وی با اشاره به وضعیت مجروحان، خاطرنشان کرد: حال یکی از مجروحان وخیم است و تلاش کادر درمان برای بهبود وی ادامه دارد.

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
