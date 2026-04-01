بیانیه وزارت امور خارجه در محکومیت اقدام غیرقانونی و ناموجه آرژانتین در برچسب‌زنی به نیروهای مسلح ایران

وزارت امور خارجه در محکومیت اقدام غیرقانونی و ناموجه آرژانتین در برچسب‌زنی به نیروهای مسلح ایران بیانیه ای صادر کرد.

به گزارش ایلنا در متن بیانیه وزارت امورخارجه آمده است؛

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اقدام غیرقانونی و ناموجه دولت آرژانتین در اتهام‌زنی ناصواب به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به‌شدت محکوم می‌کند. 

این تصمیم خلاف عرف و حقوق بین‌الملل دولت آرژانتین - که به نظر می‌رسد تحت القائات رژیم نسل‌کش و اشغالگر صهیونیستی و آمریکا و همزمان با تجاوز نظامی این دو رژیم به ایران و در ادامه رویکرد اشتباه دولت آرژانتین در همراهی با متجاوزان اتخاذ شده است، نه تنها ناقض صریح اصول بنیادین منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل در احترام به حاکمیت ملی دولت‌ها و منع مداخله در امور داخلی کشورها است، بلکه اشتباهی راهبردی و توهینی نابخشودنی به ملت ایران تلقی می‌شود. 

این اقدام نه تنها به روابط دوجانبه آرژانتین و ایران آسیب جدی می‌زند، بلکه سابقه خطرناکی در  روابط بین‌الدولی ایجاد نموده و مسئولیت بین‌المللی دولت آرژانتین  را موجب می‌شود. 

رئیس جمهور و وزیر امور خارجه آرژانتین با اعلام همراهی با تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، خود را به عنوان شرکای جنایات ارتکابی نشانده و در سمت نادرست تاریخ قرار دادند.

وزارت امور خارجه با یادآوری رسالت سپاه پاسداران به‌عنوان مدافعین ثابت‌قدم امنیت ملی ایران و موثرترین نیرو در برابر تروریسم داعشی، تاکید می‌کند سپاه پرافتخار ایران نهادی برآمده از متن ملت ایران است که مشروعیت خود را از قانون اساسی و اراده مردم ایران گرفته و در کنار دیگر نیروهای مسلح، وظیفه پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و امنیت ملی کشور را با اقتدار و عزت ایفا خواهد کرد و اقدام دولت آرژانتین در تبعیت از آمریکا و رژیم صهیونیستی در برچسب‌زنی علیه نیروهای مسلح ایران هیچ تاثیری بر عزم پاسداران وطن برای دفاع از کیان ایران و حراست از امنیت ملی کشور نخواهد داشت.

 

اخبار مرتبط
قیمت میلگرد آجدار