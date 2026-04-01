معاون دفتر پزشکیان:
موضع ایران درباره شرایط پایان جنگ تغییر نکرده است
معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهوری تأکید کرد: موضع ایران در دفاع از کیان کشور در برابر تجاوز دشمن و شرایط پایان جنگ تحمیلی هیچ تغییری نکرده است.
به گزارش ایلنا، مهدی طباطبایی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال دفاع میهنی از کیان کشور در برابر تجاوز اهریمنان و شرایط پایان جنگ تحمیلی هیچ تغییری نکرده است و هیچ اعتنایی به توهمات و دروغگویی جنایتکاران وجود ندارد.
ملت ایران، مصمم، استوار و متحد از کیان سرزمین خود دفاع میکنند. وحدت، رمز پیروزی ماست.»