معاون دفتر پزشکیان:

موضع ایران درباره شرایط پایان جنگ تغییر نکرده است

معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهوری تأکید کرد: موضع ایران در دفاع از کیان کشور در برابر تجاوز دشمن و شرایط پایان جنگ تحمیلی هیچ تغییری نکرده است.

به گزارش ایلنا، مهدی طباطبایی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال دفاع میهنی از کیان کشور در برابر تجاوز اهریمنان و شرایط پایان جنگ تحمیلی هیچ تغییری نکرده است و هیچ اعتنایی به توهمات و دروغ‌گویی جنایتکاران وجود ندارد. 

ملت ایران، مصمم، استوار و متحد از کیان سرزمین خود دفاع می‌کنند. ‎وحدت، رمز پیروزی ماست.»

