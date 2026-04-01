وزارت اطلاعات:

یک جاسوس و ۸ تروریست‌ دستگیر شدند

وزارت اطلاعات اعلام کرد: یک محموله‌ تجهیزات پیشرفته‌ مخابراتی جاسوسی کشف و یک جاسوس و ۸ تروریست تجزیه‎‌طلب دستگیر شدند.

 

به گزارش ایلنا، متن پیام روابط عمومی وزارت اطلاعات به شرح زیر است:

«به استحضار ملت شریف ایران می‌رساند با استفاده از گزارش‌های مردمی و اقدامات اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) در استان‌ آذربایجان‌غربی یک محموله بزرگ دستگاه‌های مخابراتی جاسوسی دشمن آمریکایی - صهیونی کشف، ۸ عضو دو گروهک تروریستی تجزیه‌طلب بازداشت و یک جاسوس بیگانه دستگیر شد.

 ۱) کشف یک محموله‌ تجهیزات پیشرفته‌ی مخابراتی با کاربرد جاسوسی؛ 
یک محموله بزرگ تجهیزات پیشرفته مخابراتی با کاربرد جاسوسی، هنگام ورود به کشور از مرزهای شمال‌غربی توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره‌کل اطلاعات آذربایجان‌غربی شناسایی و کشف گردید. این محموله شامل ۴۵ دستگاه مخابراتی است که توسط شرکت‌های آمریکا و صهیونی تولید و در حال ارسال به داخل کشور برای توزیع در مناطق مختلف بود.

 ۲) شناسایی و دستگیری ۸ نفر از مزدوران گروهک‌های تروریستی تجزیه‌طلب در استان آذربایجان‌غربی؛ 

 در پی رصدهای اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره‌کل اطلاعات آذربایجان غربی، ۸ نفر از اعضای دو گروهک‌ تروریستی تجزیه‌طلب شناسایی و دستگیر شدند. 

 ۴ نفر از این مزدوران دشمن آمریکایی-صهیونی، از هسته‌ی داخل کشور یکی از این گروهک‌ها در پیرانشهر بودند که ضمن آمادگی برای اعلام ساعت صفر عملیات توسط دشمن صهیونی، مبادرت به ارسال مختصات محل استقرار نیروهای دفاعی ایران به دشمن می‌نمودند.

 ۴ نفر دیگر از اعضای گروهک‌های تجزیه‌طلب در شهرهای ارومیه و اشنویه شناسایی و دستگیر شدند.

 ۳) شناسایی و دستگیری جاسوس نیابتی دشمن آمریکایی-صهیونی در آذربایجان‌غربی؛ 

 این جاسوس که توسط یک سرویس اطلاعاتی دست دوم استخدام شده بود، عملا از اهداف مورد نیاز دشمن آمریکایی-صهیونی جاسوسی کرده و خبر ارسال می‌نمود. وی در شهرستان پیرانشهر توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره‌کل اطلاعات آذربایجان‌غربی شناسایی و بازداشت شد.»

