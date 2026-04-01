آملی لاریجانی:
اقتدار ایران امروز بیش از همیشه خودنمایی میکند
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه هیمنه و اقتدار امروز ایران بیش از هر زمانی خودنمایی میکند، اظهار کرد: این شکوه، ارزان به دست نیامده و ثمره مستقیم مجاهدت مردم مؤمن و خون پاک رزمندگان ماست.
به گزارش ایلنا، آیتالله صادق آملی لاریجانی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«در روزگاری که برخی حکام مرتجع منطقه برای بقای خود در گرداب ذلت و زبونی دست و پا میزنند، هیمنه و اقتدار امروز ایران اسلامی بیش از هر زمانی خودنمایی میکند.
بیتردید این شکوه، ارزان به دست نیامده و ثمره مستقیم مجاهدت مردم مؤمن و خون پاک رزمندگان ماست. معماری این ایران استوار و عزتمند، همواره وامدار صلابت و ایستادگی تاریخی امام راحل (ره) و راه پرافتخار رهبر شهید است.»