جمالیان در گفتوگو با ایلنا:
حمله به مراکز تولیدات دارویی نقض قوانین بینالملل است/چشم و گوش دنیا کور و کر شده است/ واردات داروهای بیماران خاص و سرطانی از مجاری قانونی در حال پیگیری است
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با محکوم کردن حمله به شرکتهای دارویی تأمینکننده داروی بیماران خاص، این اقدام را نقض صریح قوانین بینالمللی دانست و تأکید کرد: هیچ کمبودی در تأمین دارو وجود ندارد و ذخایر کشور پاسخگوی نیازهاست.
محمد جمالیان در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه دشمنان پس از حملات به زیرساختهای کشور حملاتی را به شرکتهای دارویی که تولیدکننده دارو برای بیماران سرطانی و خاص هستند، با این ادعای واهی که در این شرکتها چیزی غیر از دارو تولید میشود آغاز کردهاند، این جنایات را چگونه میتوان در مجامع بینالمللی پیگیری کرد، گفت: طبق قوانین بینالمللی، حمله به مراکز درمانی و زیرساختهای مربوط به سلامت انسانها غیراخلاقی و ممنوع است و حمله به این مراکز با هر بهانهای خلاف قوانین بینالمللی و قوانین اخلاقی است.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی یادآور شد: دشمنان از روز اول به دنبال ایجاد نارضایتی در بین مردم بودند و با ادعای اینکه حملاتشان به مقاصد نظامی است وارد شدند، ولی از همان روزهای ابتدایی نتوانستند این موضوع را پنهان کنند و با حمله به مدارس و مراکز درمانی، اهداف خبیث خود را نهتنها به ملت ایران، بلکه به کل دنیا نشان دادند.
وی تاکید کرد: چیزی که این روزها خیلی پررنگ است، این است که مردم ایران از ابتدا مردمی آگاه، فهیم و بسیار باشعور بودهاند و میدانستند که شعارهایی که این ابرقدرتها میدهند هیچکدام صحیح نیست و بر پایه مبانی قانونی و اخلاقی نیست. اما امروز همه دنیا اینها را میبینند.
جمالیان خاطرنشان کرد: آنچه تأسفبرانگیز است، سکوت مجامع بینالمللی است که میدانند کشور آمریکا و رژیم غاصب در حال نقض قوانین بینالمللی و اخلاقی هستند، ولی هیچگونه عکسالعملی نشان نمیدهند. این موضوع ثابت شده است که شوراهای حقوقی بینالمللی، سازمان بهداشت جهانی و سایر نهادهای بینالمللی، هیچگونه فعالیتی در جهت احقاق حقوق مردم و غیرنظامیان انجام ندادهاند. البته این باعث نمیشود که ما از حقوق خود بگذریم.
وی ادامه داد: همه موارد توسط دولت مستندسازی شده و شکایتهایش از طریق وزارت خارجه و همچنین کمیسیونهای تخصصی مجلس در حال پیگیری است، ولی عملکرد این شوراها و مجامع تا به امروز نشان داده است که آنها به هیچ وجه به دنبال حق و حقیقت نیستند و آنچه برایشان اهمیت دارد، راضی نگه داشتن اربابان خود است.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در مورد شرکتهای دارویی که مورد حمله قرار گرفتند، همه میدانند که توفیق دارو در حوزه داروی بیماران سرطانی و بیماران اماس دستاوردهای بسیار زیادی داشتهاند و داروی بیماران خاص توسط این شرکتها تأمین میشده است. حمله به این مراکز با هر بهانهای قطعاً خلاف قوانین است.
وی تاکید کرد: ادعایی که آنها مطرح میکنند هم ادعایی کذب است. شرکتهای دارویی بر اساس ضوابط سختگیرانه و تحت نظارت سازمان غذا و دارو فعالیت میکنند و دائماً مورد بازرسی قرار دارند. به هیچ وجه امکان تولید چیزی غیر از دارو در این مراکز وجود ندارد. این ادعاها و دروغها بارها مطرح شده و هر بار هم برای آنها رسوایی به همراه داشته است، اما متأسفانه چشم و گوش دنیا و مجامع بینالمللی کور و کر شده است.
جمالیان اظهار داشت: نیازی نیست نگران باشیم. به لطف خدا، ایران به پشتوانه مردم فهیم، باشعور و قدرتمند خود که از روزهای ابتدایی در کنار نیروهای مسلح و نظام جمهوری اسلامی بودهاند، از این شرایط عبور خواهد کرد و قطعاً پاسخ دندانشکنی از سوی مردم و نیروهای مسلح داده خواهد شد، همانطور که تا به امروز هر تجاوزی با پاسخ مواجه شده است. شرایط فعلی و استیصال دشمنان نتیجه همین وحدت غرورآفرین بین مردم، نیروهای مسلح و دولت است که آنها را به جایی رسانده که به چنین مراکزی حمله میکنند؛ مراکزی که هر انسان آزادیخواهی با دیدن آن، این اقدامات را محکوم میکند.
وی در پاسخ به این که شروع تجاوز و جنایات دشمن به مراکز تولید دارو کمی نگرانی برای مردم مخصوصا بیماران خاص ایجاد کرده است، وضعیت ذخایر دارو در کشور چگونه است و آیا در این شرایط میتوان داروی بیماران خاص را وارد کرد، گفت: در خصوص وضعیت دارو و واردات در این شرایط جنگی، تا به امروز شاهد هستیم که دولت و مسئولان بهصورت شبانهروزی تلاش کردهاند و هیچگونه کمبودی در بازار کالاهای اساسی و دارویی مشاهده نمیشود. قطعاً این روند ادامه خواهد داشت.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بخشی از این داروها در قالب ذخایر استراتژیک کشور موجود است و در صورت نیاز، واردات هم انجام خواهد شد. از همان لحظهای که خبر حمله منتشر شد، اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از کمبود دارو و آسیب به بیماران انجام شده است. واردات هم از مجاری قانونی در حال پیگیری است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بخشی از این داروها وارداتی هستند و آسیب دیدن این کارخانه تأمین آنها را دشوارتر میکند، اما آنچه میتوان با اطمینان میتوان گفت این است که دولت از همان ساعات اولیه پیگیر واردات بوده تا مشکلی برای بیماران ایجاد نشود. ذخایر موجود کشور هم حداقل برای یک تا دو ماه پاسخگو خواهد بود و از این بابت مشکلی پیش نخواهد آمد.