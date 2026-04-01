«بسم‌الله الرحمن الرحیم

دوازدهم فروردین، روز جمهوری اسلامی، یادآور یکی از سرنوشت‌سازترین مقاطع تاریخ معاصر ایران بزرگ است؛ روزی که ملت استوار ایران با رأی قاطع خود در همه‌پرسی سال ۱۳۵۸، نظام جمهوری اسلامی را برگزیدند و فصل نوینی از حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور را رقم زدند. این روز، تجلی اراده ملتی است که پس از سال‌ها مبارزه، ایثار و فداکاری، موفق به سرنگونی رژیم طاغوت و استقرار حکومتی مبتنی بر ارزش‌های الهی و مبتنی بر مردمسالاری دینی شدند.

نامگذاری این روز به عنوان «روز جمهوری اسلامی» برگرفته از همان حماسه حضور آگاهانه مردمی است که با لبیک به ندای بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی، مسیر استقلا و آزادی را انتخاب کردند. این انتخاب تاریخی، نه تنها پایان‌بخش سلطه استبداد داخلی بود، بلکه آغازگر ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی‌های استکبار جهانی نیز محسوب می‌شود.

ملت شریف ایران در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب، به‌ویژه در دوران دفاع مقدس و در مقاطع حساسی چون جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، نشان دادند که با تکیه بر ایمان، وحدت و روحیه مقاومت، قادر به عبور از سخت‌ترین آزمون‌ها هستند. امروز نیز، تداوم این مسیر نورانی در گرو همبستگی، همراهی و اتحاد آحاد ملت، پیروی آگاهانه از ولایت فقیه و تبعیت از رهنمودهای حکیمانه رهبرمعظم انقلاب است.

ارتش جمهوری اسلامی ایران، ضمن گرامیداشت این روز بزرگ، بر عزم راسخ خود در دفاع از ایران عزیز و نظام مقدس جمهوری اسلامی در مقابله با رژیم صهیونی، ایالات متحده آمریکا و استکبار جهانی تاکید کرده و حرکت در مسیر شهدا را که با نثار جان خویش امنیت، عزت و استقلال را برای کشور به ارمغان آوردند، وظیفه‌ای همگانی و افتخاری بزرگ برای همه اقشار جامعه دانسته و تاکید می‌کند که حفظ وحدت ملی، تقویت بنیه دفاعی و استمرار مقاومت در برابر دشمنان این مرز و بوم تنها راه دستیابی به آرمان‌های بلند انقلاب است.