شکایت ایران از تکرار تهدید ترامپ ضد تاسیسات انرژی و حیاتی

به گزارش ایلنا، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در نامه‌های جداگانه به دبیرکل و رئیس شورای امنیت سازمان ملل از تهدید‌های جدید رئیس جمهور آمریکا علیه تأسیسات انرژی و حیاتی کشورمان شکایت کرد.

متن کامل این نامه امیرسعید ایروانی به این شرح است:

متعاقب دستور دولت متبوع خود و در ادامه مکاتبات پیشین از جمله نامه مورخ ۲۲ مارس ۲۰۲۶، بدین‌وسیله مراتب توجه فوری جناب‌عالی و اعضای شورای امنیت را به تهدید صریح و فزاینده دیگر رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران جلب می‌کنم.

وی طی اظهارنظری در شبکه اجتماعی در تاریخ ۳۰ مارس ۲۰۲۶، آشکارا تهدید کرد که چنانچه «در کوتاه‌مدت» توافقی با ایران حاصل نشود، ایالات متحده «زیرساخت‌های حیاتی» ایران، از جمله نیروگاه‌های تولید برق، تأسیسات نفتی، جزیره خارک و تمامی تأسیسات آب‌شیرین‌کن را «منفجر کرده و به‌طور کامل نابود» خواهد کرد.

این اظهارات در ادامه تهدید پیشین وی در تاریخ ۲۱ مارس ۲۰۲۶ مطرح گردید که طی آن اعلام کرده بود نیروگاه‌های برق ایران را «هدف قرار داده و نابود و از بزرگ‌ترین آن آغاز خواهد کرد» این اظهارات بی‌شرمانه و شنیع، ماهیتی شدید، عامدانه و صریح داشته و متضمن تهدید مستقیم به حمله و تخریب زیرساخت‌های غیرنظامیِ ضروری برای بقای جمعیت غیرنظامی می‌باشد.

هرگونه اقدام در این راستا، در صورت تحقق، به‌طور اجتناب‌ناپذیر منجر به تخریب گسترده، خسارات شدید زیست‌محیطی و پیامد‌های فاجعه‌بار انسانی خواهد شد. هدف‌گیری عامدانه زیرساخت‌های غیرنظامی، از جمله سامانه‌ها و تأسیسات آب و انرژی، به‌ویژه با اهدافی همچون اعمال اجبار اقتصادی، مجازات جمعی یا با قصد ارعاب جمعیت غیرنظامی، نقض فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه محسوب شده و در زمره جنایات جنگی قرار می‌گیرد. این تهدیدات را نمی‌توان صرفاً لفاظی تلقی کرد.

این تهدیدات با توجه به تداوم تجاوز نظامی ایالات متحده به‌صورت منفرد و نیز در هماهنگی با رژیم اسرائیل که پیشاپیش به حملات علیه غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی در ایران منجر شده است، واجد اعتبار و فوریت است.

این اقدامات تهدیدی مستقیم علیه میلیون‌ها غیرنظامی، و همچنین علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی محسوب می‌گردد. جمهوری اسلامی ایران تأکید می‌نماید که ایالات متحده مسئولیت کامل بین‌المللی تمامی پیامد‌های ناشی از این تهدیدات غیرقانونی یا هرگونه اقدامات مبتنی بر آن از جمله مسئولیت کیفری فردی برای اشخاصی که در طراحی یا اجرای چنین اقدامات مشارکت داشته‌اند، را بر عهده خواهد داشت.

با عنایت به مراتب فوق و با لحاظ خسارات شدید زیست‌محیطی و پیامد‌های فاجعه‌بار انسانی که در صورت ارتکاب چنین اعمال غیرقانونی به‌طور اجتناب‌ناپذیر حاصل خواهد شد، جمهوری اسلامی ایران بار دیگر از شورای امنیت درخواست می‌نماید تا:

• این تهدیدات صریح علیه زیرساخت‌ها و اشیای غیرنظامیِ ضروری برای بقای جمعیت غیرنظامی را که نقض آشکار حقوق بین‌الملل و قطعنامه‌های مربوطه شورای امنیت محسوب می‌گردد، به‌طور قاطع محکوم کند؛

• کلیه اقدامات لازم را جهت جلوگیری از تحقق چنین تهدیدات غیرقانونی و تضمین رعایت کامل حقوق بین‌الملل، از جمله حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حمایت از غیرنظامیان، اتخاذ کند؛

و• ایالات متحده را نسبت به هرگونه پیامد ناشی از چنین تهدیداتی، که به موجب حقوق بین‌الملل در حکم همان استفاده از زور علیه اهداف ممنوعه تلقی می‌گردد، پاسخگو نماید.

در واکنش به این تهدیدات و حملات عامدانه و غیرقانونی، و در شرایط استمرار قصور شورای امنیت در ایفای مسئولیت اولیه خود در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، جمهوری اسلامی ایران هیچ گزینه‌ای جز اعمال حق ذاتی دفاع مشروع خود وفق ماده ۵۱ منشور ملل متحد ندارد.

جمهوری اسلامی ایران تمامی اقدامات لازم و متناسب را جهت صیانت و دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی خود، تأمین امنیت مردم خویش و حفاظت از منافع حیاتی ملی خود اتخاذ خواهد نمود. موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمایید مکاتبه حاضر به‌عنوان سند رسمی شورای امنیت توزیع گردد.