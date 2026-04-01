پیام رئیس کمیسیون امنیت ملی در پی شهادت دریابان علیرضا تنگسیری

به گزارش ایلنا متن پیام ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به شرح زیر است:

(مِّنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن یَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا)

بار دیگر دست اهریمنی شیطان بزرگ از آستین جلاد غزه بیرون آمد تا با ریختن خون یکی از بهترین مردان خدا به زعم خود ضربه سنگینی را بر سپاه اسلام وارد نماید. غافل از اینکه شهادت برای آزادگان جهان پایان نیست، آغاز است. آغازی برای مبارزه دائم خیر و شر؛ و چه خوشبخت است کسی که در راه حق به دست شقی‌ترین موجودات عالم جسم خاکی خود را فدا کند و جامه شهادت بپوشد.

سردار سرافراز اسلام شهید علیرضا تنگسیری از جمله بزرگمردانی است که تمام عمر پر برکت خود را صرف دفاع جانانه از میهن اسلامی و امنیت و آرامش مردم کشور و مظلومان جهان نمود و تا آخرین لحظه حیات دست از پیکار با صهیونیزم آمریکایی برنداشت بی شک تاریخ، داستان دلاوری‌ها و مبارزات این سبزپوش بسیجی برای ایران و اسلام را با افتخار در خود ثبت خواهد نمود.

اینجانب شهادت دوست، همسنگر و فرمانده عزیزسرلشکر پاسدار علیرضا تنگسیری را به محضر امام عصر عج، مقام معظم رهبری و خانواده محترم ایشان تبریک و تسلیت عرض نموده و به نمایندگی از همرزمان دیروز و امروز ایشان عهد می‌بندم که تا آخرین نفس پرچم مبارزه این سردار بزرگ را در آسمان خلیج همیشه فارس افراشته نگاه داشته و انتقام خون تک تک دلاوران غیور ایران را در سریع‌ترین زمان گرفته وبرای رسیدن به پیروزی نهایی یعنی نابودی اسرائیل از هیچ عملی چشم پوشی ننمایم.