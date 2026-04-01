آمریکا و رژیم صهیونیستی مرتکب جنایت تروریستی شوند، پاسخ متقابل را جمهوری اسلامی انتخاب خواهد کرد

به گزارش ایلنا، در اطلاعیه شماره ۵۲ عملیات وعده‌صادق۴ آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

به دنبال هشدار سپاه پاسداران مبنی بر هدف قرار گرفتن شرکت های جاسوسی آمریکا در صورت اقدام به ترور در ایران، فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا طی اطلاعیه ای مدعی شده که آن ارتش به خانه ها حمله نمی کند و اگر تروری صورت می‌گیرد، کار آنها نیست!

به فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام می کنیم که اولا، عدم تجاوز ارتش شما به خانه ها و مراکز مدنی دروغی مسلم است، زیرا برابر مستندات غیر قابل انکار حمله به منازل رهبری معظم انقلاب اسلامی و برخی از مسئولان ایرانی و همچنین تجاوز به مدرسه میناب و کشتار دانش آموزان نمونه‌های برجسته و آشکار عملیات‌های تروریستی و ضدانسانی و مستقیم ارتش تروریستی آمریکا بوده‌اند.

ثانیا، حضور و مشارکت صریح ارتش آمریکا در یک ائتلاف تروریستی موجب سهم قطعی و مستقیم ارتش این کشور در کلیه اقدامات و اعمال ائتلاف محسوب می‌شود.

لذا مجددا اعلام می شود، چه ارتش آمریکا بصورت مستقیم مرتکب جنایت تروریستی شود و چه رژیم سفاک صهیونیستی، پاسخ متقابل را ج.ا انتخاب خواهد کرد. تهدید ج.ا ایران همچنان معتبر است و هر رژیم و ارتشی ترور کند جوابش را شرکت های هجده گانه نام برده شده در اطلاعیه قبلی دریافت خواهند کرد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

انتهای پیام/