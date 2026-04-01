کشف یک محموله‌ تجهیزات پیشرفته‌ مخابراتی جاسوسی

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی وزارت اطلاعات، محموله کشف و ضبط شده شامل ۴۵ دستگاه مخابراتی با کاربرد جاسوسی، تولید شرکت‌های آمریکایی-صهیونی است و سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره‌کل اطلاعات استان آذربایجان‌غربی آن را درحین ورود به مرز‌های شمال‌غرب ایران کشف و ضبط کردند.