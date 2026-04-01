یک فروند پهپاد «لوکاس» توسط نیروی پدافند هوایی ارتش در غرب کشور منهدم شد

ساعت ۱۲:۴۰ امروز، یک فروند پهپاد «لوکاس» دشمن متجاوز توسط سامانه نیروی پدافند هوایی ارتش در غرب کشور، ساقط شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، ساعت ۱۲:۴۰ امروز، یک فروند پهپاد «لوکاس» دشمن متجاوز آمریکایی- صهیونی با رهگیری و شلیک موفق سامانه نیروی پدافند هوایی ارتش، در غرب کشور، مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد. 

با احتساب این یک فروند، تعداد پهپادهای منهدم شده توسط شبکه یکپارچه قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور به ۱۵۰ فروند رسید.

 

