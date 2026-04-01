برگزاری مراسم تشییع پیکر فرماندهان و شهدای مردمی جنگ

به گزارش ایلنا، مراسم تشییع پیکر دریابان تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه و سردار اسحاقی مشاور رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح به همراه جمعی از شهدای مردمی در میدان انقلاب تهران در حال برگزاری است.

قرار است؛ پیکر شهدا تا ساعاتی دیگر به سمت معراج شهدا تشییع و پیکر شهید تنگسیری برای خاکسپاری به آبادان منتقل شود.