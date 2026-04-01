اطلاعیه شماره ۵۱ ارتش جمهوری اسلامی ایران؛

حملات پهپادی ارتش به محل استقرار هواپیماهای سوخت رسان و پایگاه‌های آمریکا در منطقه
ارتش جمهوری اسلامی ایران در موج دیگری از حملات پهپادی، محل استقرار هواپیماهای «سوخت‌رسان» و پایگاه‌های آمریکا در منطقه را هدف قرار داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، متن اطلاعیه شماره ۵۱ ارتش جمهوری اسلامی ایران به این شرح است: 

بسم الله الرحمن الرحیم

مردم مقاوم ایران اسلامی! فرزندانتان در ارتش جمهوری اسلامی ایران به پشتوانه و شکرانه حضور با بصیرت شما در صحنه و در پاسخ به حملات وحشیانه هوایی رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به کشورمان، به ویژه هدف قراردادن مناطق مسکونی و غیر نظامی، از بامداد امروز، «محل استقرار هواپیماهای سوخت رسان آمریکا» مستقر در فرودگاه بن گوریون، «سایت راداری کشف و رهگیری موشک‌ها و پهپادهای رزمی» و «سایت‌های جنگ الکترونیک مقابله با پهپادهای رزمی» مستقر در امارات را آماج حملات پهپادی قرار داد. 

ارتش جمهوری اسلامی ایران پیش از این نیز پایگاه‌های آمریکا در کشورهای منطقه و مناطق نظامی در سرزمین‌های اشغالی را مورد حملات پهپادی قرار داده که برابر اطلاعات واصله و رصد تصاویر ماهواره ای، آسیب‌های جدی به این مراکز وارد شده و عملیات رزمی و پشتیبانی رزمی هواپیماهای نظامی و رهگیری موشک‌ها و پهپادهای رزمی را با اختلال جدی مواجه کرده است. 

در این موج از حملات از پهپادهای قدرتمند آرش ۲ با مداومت پروازی ۲هزار کیلومتر استفاده شده است. 

در این اطلاعیه آمده است، آحاد رزمندگان ارتش جمهوری اسلامی ایران، ضمن گرامیداشت یاد شهدای گرانقدری که مظلومانه و برخلاف تمام قوانین جنگی به صورت خانوادگی در جنایات جنگی تروریست‌ها به لقاءالله پیوسته‌اند، هم‌قسم شده‌اند تا پای جان در انتقام خون پاک هموطنان عزیز و پشیمانی دشمن متجاوز، از پای ننشینند.

 

