موج ۸۹ عملیات وعده صادق اجرا شد/ مخفیگاه ۸۰ نظامی آمریکایی در بحرین زیر ضرب سپاه

«عملیات‌های هماهنگ، هم افزا و تفکیک محور نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و جبهه های مقاومت در «موج هشتاد و نهم» عملیات وعده صادق ۴ با رمز «یا موسی کلیم الله» با شلیک بیش از ۱۰۰ موشک سنگین و پهپاد تهاجمی و ۲۰۰ راکت در شعاع چند ده هزار کیلومتری کل منطقه غرب آسیا و شمال تا جنوب سرزمین‌های اشغالی علیه اهداف آمریکایی و صهیونیستی اجرا شد.

این عملیات های ترکیبی که با تقدیم به ارواح طیبه شهدای مقاومت اسلامی یمن اجرا شدند، نقاطی را در ایلات، تل آویو، بنی براک، علیه اهداف نظامی و تجمعات نیروهای تروریستی رژیم صهیونیستی به اجرا درآمد که بنابه گزارش منابع محلی تلفات سنگینی به صهیونی وارد آمده است.

در ادامه مخفیگاه نیروهای ارتش تروریستی امریکا در بحرین که شامل ۸۰ نفر می شد مورد اصابت دقیق و نقطه ای قرار گرفت و گروه بالگردی ارتش تروریستی امریکا نیز در پایگاه العدیری مورد هجوم موشکهای بالستیک قرار گرفت و در نتیجه این حمله یک بالگرد از بین رفته و به دیگر بالگردها نیز صدمات جدی وارد شده است

ایجاد ید واحد امت اسلامی در سایه یکپارچگی جبهه‌ها و هماهنگی بین آنها در برابر دشمنان ظالم جهان اسلام و انسجام حیرت‌انگیز ملت ایران، بزرگترین دستاوردهای این جنگ تحمیلی برای جهان اسلام و جمهوری اسلامی ایران است.

زندگی سخت و پرفشار در سرزمین‌های اشغالی در آستانه عید یهودیان، تعلیق خدمات درمانی و غذایی در آمریکا، فرار سربازان آمریکایی از منطقه و تورم فزاینده در جهان نیز بخشی از دستاوردهای جنگ افروزان متوهم می باشد.

این موج به فضل الهی با شدت و قدرت تمام ادامه دارد و اخبار تکمیلی به اطلاع امت اسلامی رسانده خواهد شد.»