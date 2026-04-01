مهاجرانی:
مهمترین وظیفه مسئولان این است که پای کار مردم باشند
به گزارش ایلنا،فاطمه مهاجرانی در حاشیه حضور در راهپیمایی «گرامیداشت روز جمهوری اسلامی» در توصیف حضور مردم در این راهپیمایی، اظهار کرد: این حضور همیشه بینظیر، پرشور، پرهیجان، پر از استقامت و پر از ایمان است.
وی همچنین با اشاره به وظیفه مسئولان در برابر مردم، تاکید کرد: مهمترین وظیفه مسئولان این است همانطور که مردم پای کار کشور هستند ما هم پای کار مردم باشیم و هستیم.