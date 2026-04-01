به گزارش ایلنا،فاطمه مهاجرانی در حاشیه حضور در راهپیمایی «گرامیداشت روز جمهوری اسلامی» در توصیف حضور مردم در این راهپیمایی، اظهار کرد: این حضور همیشه بی‌نظیر، پرشور، پرهیجان، پر از استقامت و پر از ایمان است.

وی همچنین با اشاره به وظیفه مسئولان در برابر مردم، تاکید کرد: مهم‌ترین وظیفه مسئولان این است همانطور که مردم پای کار کشور هستند ما هم پای کار مردم باشیم و هستیم.

انتهای پیام/