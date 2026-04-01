دلنوشته قالیباف برای رهبر شهید انقلاب در روز جمهوری اسلامی ایران

رئیس مجلس شورای اسلامی در روز جمهوری اسلامی ایران در دلنوشته ای یاد رهبر شهید انقلاب را گرامی داشت.

به گزارش ایلنا، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، با انتشار عکسی از رهبر شهید انقلاب در سالروز تاسیس جمهوری اسلامی ایران در شبکه ایکس نوشت:

 

«تو برای آنکه ایران خانهٔ خوبان شود 
رنج دوران برده‌ای
تو برای آنکه ایران گوهری تابان شود
خون دل‌ها خورده‌ای... 

معلم و راهنمای ما، دلمان خیلی برایت تنگ است، برایمان دعا کن که عاقبت بخیر و جانفدای ایران عزیزتر از جان شویم.»

