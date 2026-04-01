پاسخ رهبر انقلاب به پیام تسلیت و بیعت دبیرکل حزبالله لبنان
آیت الله سیدمجتبی خامنهای در پاسخ به پیام تسلیت و بیعت دبیرکل حزبالله لبنان تاکید کردند: سیاست ثابت جمهوری اسلامی ایران، در تداوم راه امام راحل و قائد شهید، بر استمرار حمایت از مقاومت در برابر دشمن صهیونیستی - آمریکایی استوار است.
به گزارش ایلنا، آیتالله سیدمجتبی خامنهای، رهبر انقلاب اسلامی به پیام تسلیت و بیعت دبیرکل حزبالله لبنان پاسخ دادند که متن آن به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
محضر برادر عزیز و مجاهدم، جناب شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله (ادام الله عمره وعزّه وعافیته)
سلام علیکم و رحمة الله و برکاته
پیام تسلیت جنابعالی به مناسبت شهادت رهبر عظیمالشأن انقلاب اسلامی و نیز ابراز محبت و مهر برادران مجاهد لبنانی در حزبالله به دستم رسید.
بیهیچ تردیدی، استقامت، ایستادگی و صبر در برابر سرسختترین دشمنان جهان اسلام یعنی آمریکا و نیروی نیابتی آن در منطقه -رژیم سفاک صهیونیستی - از برجستهترین ویژگیهای امامِ قائدِ شهید بود. این مقاومت و پایداری در طول سالیان متمادیِ رهبری آن قائد عظیم تداوم یافت و تقدیم شهدای گرانقدری همچون حاج قاسم سلیمانی و دیگر فرماندهان ارشد سپاه پاسداران و ارتش، بزرگترین گواه بر درستی این مسیر است.
شکی نیست که تاریخ مقاومت اسلامی مشحون از مجاهدت، شجاعت و شهادتطلبی است؛ فرماندهان مقاومت پیش از دیگر مجاهدان جان خود را در این راه فدا کردند بدون آنکه از هیچ تهدیدی بهراسند. از شهید شیخ راغب حرب و سید عباس موسوی تا شهید عزیز، سیدالشهدای مقاومت سید حسن نصرالله و سید هاشم صفیالدین، همگی نمونههایی از این راه و روش بودند.
جنابعالی که خود در خط مقدم این مقاومت مبارک در لبنان بودهاید، امروز در این لحظهی حساس و تاریخی، این حرکت را هدایت میکنید. با شناختی که از درایت ذکاوت و شجاعت شما دارم، امیدوارم بتوانید نقشههای دشمن صهیونی را نقشبرآب و آنها را در هم بشکنید و بار دیگر طعم آرامش و افتخار را به ملت عزیز لبنان بچشانید.
بار دیگر مؤکداً اعلام میدارم که سیاست ثابت جمهوری اسلامی ایران، در تداوم راه امام راحل و قائد شهید، بر استمرار حمایت از مقاومت در برابر دشمن صهیونیستی-آمریکایی استوار است.
مجدداً از ابراز همدردی شما سپاسگزاری نموده و برای جنابعالی و همهی برادران مجاهد عزیز، آرزوی توفیق و سربلندی دارم.
والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته
سید مجتبى حسینی خامنهای
۱۰ / فروردین / ۱۴۰۵ هـ.ش
مطابق با ۱۰ / شوال / ۱۴۴۷ هـ.ق