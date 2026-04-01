خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
در بیانیه‌ای با گرامیداشت یوم‌الله ۱۲ فروردین

سپاه پاسداران: ملت ایران با رأی قاطع به جمهوری اسلامی مسیر عزت، استقلال و پیشرفت را برگزید

کد خبر : 1768111
لینک کوتاه کپی شد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای با گرامیداشت یوم‌الله ۱۲ فروردین "روز جمهوری اسلامی"، این روز را نماد تثبیت مردم‌سالاری دینی و تجلی اراده تاریخی ملت ایران دانست و تأکید کرد: ملت ایران با رأی قاطع و بی‌نظیر خود به جمهوری اسلامی، مسیر عزت، استقلال و پیشرفت را برگزیده و الگویی الهام‌بخش از حاکمیت دینی-مردمی را به جهانیان ارائه کرده است.

به گزارش ایلنا، به نقل از روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بخشی از این بیانیه آمده است: مسیر پرافتخار انقلاب اسلامی، با هدایت حکیمانه ولایت و رهبری امامین انقلاب و مجاهدت‌های ملت ایران، در برابر پیچیده‌ترین توطئه‌ها و جنگ‌های ترکیبی و تحمیلی دشمنان، به‌ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی، نه‌تنها متوقف نشده، بلکه با اقتدار به پیش رفته و امروز با نفوذ معنوی و گفتمان ظلم‌ستیز و استکبارستیز خود، به قدرتی تعیین‌کننده در معادلات منطقه‌ای و جهانی تبدیل شده است.

این بیانیه با اشاره به تحولات اخیر منطقه‌ای و جنگ رمضان تصریح می‌کند: حضور آگاهانه، قدرت‌ساز و دشمن‌شکن ملت ایران در صحنه‌های حساس، به‌ویژه در جریان این رویارویی، که موجب حیرت ناظران جهانی شد، بار دیگر نشان داد پشتوانه حقیقی نظام، ایمان و اراده مردم است؛ سرمایه‌ای راهبردی که تهدیدات را به فرصت‌های پیش‌برنده برای کشور تبدیل می‌کند.

در ادامه این بیانیه با تأکید بر نقش بنیادین اصل ولایت فقیه و مردم‌سالاری دینی افزوده شده است: جمهوری اسلامی ایران با اتکا به این دو رکن اساسی، توانسته است ضمن تثبیت اقتدار دفاعی و قدرت بازدارندگی، مسیر پیشرفت و تمدن‌سازی نوین اسلامی را با صلابت استمرار بخشد.

 این بیانیه در پایان، ضمن تبریک روز جمهوری اسلامی به ملت ایران و گرامیداشت یاد و نام شهیدان انقلاب اسلامی، به‌ویژه امام شهید انقلاب و فرماندهان عالی نیروهای مسلح بر تداوم راه آنان تأکید و با تجدید میثاق با آرمان‌های امامین انقلاب و بیعت مجدد با مقام عظمای ولایت و رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای (مد ظله العالی )تصریح کرده است:

 خون‌های پاک شهیدان، به‌ویژه شهدای جنگ رمضان، ضامن استمرار مسیر مقاومت، پیروزی و پیشرفت ملت ایران است و بی تردید آینده منطقه غرب آسیا با زوال حضور نحس آمریکا و رژیم صهیونیستی و شکل‌گیری نظم امنیتی بومی و مبتنی بر اراده ملت‌های منطقه، شاهد تحولات بنیادین در هندسه قدرت جهانی با تثبیت و تحکیم جایگاه امت اسلامی در صحنه آن خواهد بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار