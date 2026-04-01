English العربیه
مومنی در پیامی مطرح کرد:

۱۲ فروردین را یادآور اراده تاریخی ملت بزرگ ایران است

وزیر کشور در پیامی، ۱۲ فروردین را یادآور اراده تاریخی ملتی بزرگ دانست و تاکید کرد: رشادت‌های فرزندان‌ شما ملت ایران در میدان‌های نبرد و غیرت‌تان در خیابان‌های شه‍ر، مایه افتخار و قدرت جمهوری اسلامی ایران و عامل زبونی و شکست بدخواهان میهن عزیز، به‌ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی است.

به گزارش ایلنا،متن پیام اسکندر  مومنی به این شرح است:

۱۲ فروردین، یادآور اراده تاریخی ملتی بزرگ است که با تکیه بر ایمان، همبستگی و آگاهی، مسیر استقلال و عزت خویش را برگزید و فصلی نو در تاریخ ایران گشود. این روز، نماد پیوند عمیق میان خواست عمومی مردم و ارزش‌های والای دینی و ملی است و همواره یادآور نقش تعیین‌کننده ملت ایران در رقم‌زدن سرنوشت خویش خواهد بود.

امروز نیز در پرتو همین روحیه تاریخی، ملت رشید ایران با صلابت و هوشیاری در برابر تجاوز و زیاده‌خواهی دشمنان اهریمنی ایستاده است و هر روز حماسه و پیروزی خلق می‌کند؛ ملتی که مستحکم‌تر از همیشه بر سر عهد و میثاق خود با «جمهوری اسلامی ایران» ایستاده‌ است. مقابل چنین ملتی که تجلی جمهوریت و پاسدار اسلامیت است سر تعظیم فرو می‌آوریم و می‌گوییم: رشادت‌های شما و فرزندان‌تان در میدان‌های نبرد و غیرت‌تان در خیابان‌های شه‌ر، مایه افتخار و قدرت جمهوری اسلامی ایران و عامل زبونی و شکست بدخواهان میهن عزیز، به‌ویژه امریکا و رژیم صهیونیستی است؛ هم از این رو، جمهوری اسلامی جلوه‌ای از پیوند ناگسستنی مردم و ارزش‌های مشترکی است که کیان این سرزمین بر بنیاد آن‌ها استوار مانده است.

بی‌تردید دشمنان بدخواه که سال‌ها با صرف هزینه‌های سنگین و طراحی انواع توطئه‌ها در پی تضعیف این ملت بوده‌اند، امروز بیش از گذشته دریافته‌اند که در برابر اراده و همبستگی مردم بزرگ ایران ناکام مانده‌اند و خیالات خام خود را پس از دهه‌ها تلاش، بر باد رفته می‌بینند. تجربه تاریخی این سرزمین به‌روشنی نشان داده است که تضمین امنیت، در گرو وحدت حول پرچم و پاسداشت ارزش‌های مشترک دینی و ملی است که ملت ایران را در فراز و نشیب‌های گوناگون تاریخ، بالنده و سرافراز نگاه داشته است.

بدون شک با تداوم همین روحیه همبستگی و مسئولیت‌پذیری و همچنین ترمیم سرمایه اجتماعی، آینده‌ای به غایت روشن‌ و مقتدر در انتظار ایران عزیز  است؛ ان‌شاءالله.

 

