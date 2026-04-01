عارف:
دستورات قاطع برای واردات فوری و پایداری بازار دارو صادر شد
معاون اول رئیس جمهور گفت:ذخایر استراتژیک در وضعیت مطلوب است و جایی هیچ نگرانی نیست،دستورات قاطع برای واردات فوری و پایداری بازار دارو صادر شد.
به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
در پی تجاوز وحشیانه دشمن به برخی واحدهای تولید دارو، موضوع را شخصا بررسی کردم.به ملت شریف ایران اطمینان میدهم ذخایر استراتژیک در وضعیت مطلوب است و جایی هیچ نگرانی نیست.
دستورات قاطع برای واردات فوری و پایداری بازار دارو صادر شد.