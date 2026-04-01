اسارت و تسلیم جایگاهی در مکتب شهادت ندارد/ خواب ترامپ برای تصاحب نفت ایران تعبیر نخواهد شد

به گزارش ایلنا،علی نیکزاد نایب رئیس مجلس در تجمع مردمی شهرستان تفرش استان مرکزی که امشب(سه شنبه، ۱۱ فروردین ماه) با حضور پرشور ملت همیشه در صحنه تفرشی برگزار شد با تأکید بر اینکه با مطالعه تاریخ می بینیم که تنها رهبری که ۴۶ روز بعد از پیروزی انقلابش، تعیین سرنوشت را به دست مردم و رفراندوم می سپارد، امام خمینی(ره) بود، گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران با رأی مردم و از طریق انتخابات مستقر شد.

نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: در تاریخ معاصر یک رهبر همچون امام(ره) نداشتیم که چنین کاری انجام دهد. او به خدا و مردم ایمان داشت. آن زمان نیز مانند امروز نبود بلکه اقشار و احزاب مختلفی با عقاید سیاسی مختلف وجود داشت ولی در نهایت با ۹۸.۲ درصد رأی دهندگان به جمهوری اسلامی رأی دادند.

وی با اشاره به حضور پرشور مردم که پدیده بی بدیلی است و باید آن را قدر دانست، گفت: رهبر شهید ما یک فقیه جامع الشرایط بودند و شاگردان بسیاری در خارج فقه داشتند. ایشان در حوزه ادبیات نیز یک استاد بزرگ بودند. در حوزه اخلاق و عرفان نیز شخصیت بی نظیری داشتند. ایشان در حوزه انس با قرآن و اخلاق مشهور بود و در حوزه سیاست داخلی یک رهبر حکیم بود و در بزنگاه ها کشور را نجات دادند. در حوزه سیاست خارجی نیز ایشان تاریخ را به دقت می دانست و می توانست سیاست گذاری کند.

نیکزاد در ادامه گفت: درست است که خنجر را میان قلب ما زدند اما امام ما نزدیک یک قرن مجاهدت کرد. روزی که پیروز شویم قطعا برای آقای شهیدمان سینه زنی خواهیم کرد. آقایمان مراقبت را به حد اکمل انجام داد و هیچ لکه خاکستری نیز در زندگی ایشان نبوده است.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به مدیریت بی نظیر رهبر شهید ما که ضامن انقلاب اسلامی بود، گفت: ایشان ۳۶ سال و ۹ ماه رهبری ما را بر عهده داشتند و سایه جنگ را از سر ما دور نگاه داشتند. اطراف ایران جنگ های بسیاری رخ داد و دشمن می خواست پای ما را نیز به میان بکشد اما ایشان اجازه نداد. ما تنگناهای سختی را پشت سر گذاشتیم که با رهبری داهیانه ایشان اتفاق افتاد. امام ما اعتماد عمومی را به مردم باز گرداند و کشور را از نزاع های بیهوده نجات داد و توازن را میان نیروهای انقلاب برقرار کرد.

وی افزود: امروز توان موشکی، توان نظامی، توان دفاعی و توان کشور مدیون سیاست ها و رهبری امام شهید ما بوده است. امروز اگر می توانیم نقاط حساس و مراکز آمریکایی-صهیونی را مورد هدف قرار دهیم همه به خاطر رهبری شهید ما بود. آمریکا در قبال ما جنایت بزرگی با به شهادت رساندن رهبری ما مرتکب شد.

نیکزاد یادآور شد: آمریکا در سال ۱۳۳۲ با همکاری سازمان جاسوسی انگلیس علیه مصدق که به حق قصد داشت نفت را ملی کند، کودتا و دولت او را ساقط کرد. همچنین آنها در سال ۱۹۵۴ دولت منتخب گواتمالا را ساقط کردند چرا که زمین های بسیاری در این کشور داشتند و با منافع آنها تضاد داشت. آمریکا در سال ۱۹۷۳ دولت آلنده در شیلی را سرنگون و فردی که خود می خواست روی کار آورد. آنها در اندونزی، مالزی، برزیل و غیره نیز ترور کردند.

نایب رئیس مجلس ادامه داد: آنها به بهانه بمب اتم به عراق آمدند که چنین چیزی هم آنجا وجود نداشت اما این کشور را یکصد سال عقب انداختند. آنها داعش را به وجود آوردند تا کشورهای منطقه را تجزیه کنند. اخیرا هم رئیس جمهور ونزوئلا را دزدیدند چرا که نفت این کشور را می خواستند. امروز هم تصور می کردند با حمایت از رژیم کودک کش صهیونیستی می توانند ایران را بگیرند اما تصور غلطی داشتند.

وی در ادامه کودتا، تحریم، جنگ نیابتی و فشار رسانه ای را از توطئه های آمریکا در دنیا دانست و افزود: آمریکا می گوید عراق موقع فروش نفت باید از آنها اجازه بگیرد. آنها وارد افغانستان شدند تا از این کشور تجارت کنند و سلاح خود را آنجا بفروشند. آمریکا به هر دو طرف هر جنگی سلاح می فروشند تا درآمدزایی کنند و بعد از ویرانی ها وارد می شوند و به بهانه آبادانی تلاش می کنند منابع زیرزمینی و روزمینی کشورها را ببلعند.

نیکزاد در ادامه با اشاره به میزبانی فلسطین از یهودیان صهیونیست در سال ۱۹۴۸ که رفته رفته باعث شد آنها فلسطین را اشغال کنند، گفت: آن زمان کشورهایی با بی رحمی و بی عقلی کامل از به وجود آمدن اسرائیل حمایت کردند و همین باعث شد آنها پا را از گلیم خود فراتر بگذارند و دست به غصب و غارت بزنند و حتی به کشورهای عربی نیز حمله کنند. شورای امنیتی که هیچ خاصیتی ندارد امروز به نفع آنها رأی می دهد بدون اینکه اختیاری از خود داشته باشد اما علیه ایران به راحتی قطعنامه صادر می کنند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در ادامه شاهد این بودیم که بعد از جنایات و نسل کشی دو ساله در غزه و جنایات لبنان، اسرائیل کار را به جایی رساند که جنگ ۱۲ روزه را راه انداخت و جنایات زیادی را علیه ایران مرتکب شد. بعد از آن شبه کودتای دی ماه را دیدیم که تصور می کردند با چنین اعتراضی می توانند کشور را به هم بریزند اما علیرغم تمام جنایاتی که مرتکب شدند باز هم خللی در کشور ایجاد نکرد. آنها فرماندهان و دانشمندان ما را ترور کردند.

وی اضافه کرد: دشمنان ما بعد از تمام این توطئه ها تصمیم گرفتند خنجر نهایی را بزنند و آمریکا و اسرائیل با همکاری هم به ایران حمله کردند و در وهله اول امام ما را به شهادت رساندند. با این حال این مملکت، مملکت صاحب الزمان(عج) است و با شهادت رهبر و فرماندهان، پایه های آن متزلزل نمی شود. ملت ما نیز بیش از سی روز است که پای کار میهن ایستاده اند و هر شب در خیابان ها هستند که سابقه آن را تا کنون نداشته ایم.

نیکزاد با بیان اینکه امروز مردم هوشمندانه در امور مختلف حضور دارند و پاسخ دشمن را دادند، گفت: ترامپ تصور می کرد با ترساندن ما از ناوهایش ما از مواضع جمهوری اسلامی کوتاه می آییم و می ترسیم. مثلث شیعه، مهدویت، شهادت و انتظار است که این را ترامپ و دشمنان ما نمی فهمند. آنها معنای شهادت، جهاد و مهدیت را نمی شناسند و همین بزرگ ترین خطای محاسباتی آنهاست.

عضو مجمع نمایندگان استان اردبیل در ادامه با بیان اینکه مکتبی که شهادت دارد، اسارت و تسلیم ندارد، عنوان کرد: آنها تصور می کردند اگر علمدار امت را هدف قرار دهند کار شیعه تمام می شود اما اینگونه نشد. خنجر بر میان قلب ما خورده و عزاداریم اما ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران به گونه ای چیده شده که اگر امام ما شهید شد امروز امام دیگری به نام سیدمجتبی خامنه ای علم را بر دست گرفته است.

وی افزود: زمانی که قرار شد جنگ شود به یاد داشتیم که امام شهید ما فرموده بودند جنگ منطقه ای خواهد شد. ما شوخی نداشتیم. تا پیش از این کسی نمی توانست نگاه چپ به پایگاه های آمریکایی داشته باشد اما امروز وضعیت آنها را ببینید که هرکجا مبدأ حمله به ما شد، مورد هدف موشک های نیروهای مسلح ما قرار گرفت. از سوی دیگر آنها تصمیم داشتند از منطقه کردستان به ایران وارد شوند که رئیس اقلیم به سرعت موضع خود را اعلام کرد که از ایشان قدردانی می کنیم. ما اجازه ندادیم کردستان به منطقه ای برای تجزیه ایران تبدیل شود و مقر تروریست ها را هدف قرار دادیم و این نقشه نقش بر آب شد و ملت غیور کردستان نیز آنها را همراهی نکردند.

نیکزاد با بیان اینکه سازمان ملل متحد هیچگاه هیچ اتحادی میان ملت های دنیا ایجاد نکرده است، عنوان کرد: دشمنان ما زیرساخت های ما را مورد هدف قرار دادند و ما نیز جواب متقابل دادیم که اگر ادامه یابد ما نیز هیچ منبع سوختی برای آنها باقی نخواهیم گذاشت.

نایب رئیس مجلس ادامه داد: بسیجیان ما حقوقی دریافت نمی کنند بلکه با همه وجود خود در خیابان هستند که اصلی ترین میدان برای دفاع از ملت است. از سوی دیگه ظرفیت تنگه هرمز را داریم که یک موهبت الهی است و امروز باعث شده اهرم فشاری برای پیروزی ما در برابر دشمن باشد اما دشمن و همه کشورها بدانند خلیج فارس به شرایط قبلی باز نخواهد گشت. ۲۹۶ میلیارد بشکه نفت از ذخایر ونزوئلا بود که امروز تمام آن در انحصار آمریکاست.

وی افزود: عربستان هم به عنوان گاو شیرده به آمریکا خدمات رسانی می کند و ایران نیز از نعمت الهی نفت برخوردار است. آنها می خواهند این سه کشور را با هم داشته باشند و آن هم فقط به خاطر نفت. آنها تصور می کردند ایران را هم می تواند به راحتی تسخیر کند اما خواب آنها هیچگاه تعبیر نخواهد شد. ایران نه ونزوئلاست و نه عربستان که آمریکا بتواند به راحتی نفت آن را ببرد.

نیکزاد در ادامه با اشاره به ادعاهای کذب آمریکایی ها مبنی بر مذاکره ایران با آنها برای پایان جنگ، خاطرنشان کرد: هیچگاه مذاکره ای در کار نخواهد بود. ما تا زمانی که انتقام خون قائد مسلمانان دنیا را نگیریم، یقه ترامپ را ول نمی کنیم. این سنگین ترین توطئه ای بود که علیه ایران کردند اما هیچگاه به اهداف شوم خود نخواهند رسید. تنگه هرمز هرگز باز نمی شود، هیچ مذاکره ای نشده و نخواهد شد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه دشمن می گوید آقای محمدباقر قالیباف که برادر شهید است، فرمانده لشگر بوده و در این جنگ نیز ایفای نقش می کند، در حال مذاکره است در حالی که صحت ندارد و صرفا برای تفرقه افکنی است، گفت: طبق بند ۵ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، جنگ، صلح و یا هر تصمیمی برای مذاکره از اختیارات ولی فقیه است که تا کنون هیچ اذنی برای مذاکره داده نشده است. آمریکا و رژیم صهیونیستی کاری جز کشتار بلد نیستند و این در همیشه تاریخ باقی می ماند. ایران جبهه حق است و پیروز می شود چرا که وعده الهی است. چشم آزادگان دنیا و جبهه مقاومت به ماست تا پیروز شویم.

