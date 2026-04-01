طباطبایی:
خط رسانهای که به هر بهانهای به تخریب رئیس جمهور میپردازد، مشکوک است
معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیس جمهور گفت:خط رسانهای که به هر بهانه به تخریب گسترده رئیسجمهور میپردازد، مشکوک است
به گزارش ایلنا، مهدی طباطبایی در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
در میانه جنگ و در شرایطی که دولت با همه توان خود ایستاده تا کمترین خدشهای متوجه زندگی مردم نباشد، خط رسانهای که به هر بهانه به تخریب گسترده رئیسجمهور میپردازد، مشکوک است.
چگونه افراد درجه چندم میتوانند از موضع نظام سیاسی افاضه کنند، اما دکتر پزشکیان حق اظهار نظر ندارد؟!