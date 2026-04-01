به گزارش خبرنگار ایلنا حسین کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی درباره حمله به تاسیسات هسته ای گفت: حمله به تاسیسات تحت پادمان کاملا مغایر با اصول بین الملل است و این کار خلاف بین‌الملل حتی در مورد آب سنگین قطعاً جنایت جنگی است.

وی ادامه داد: وقتی به تاسیساتی که تحت نظارت پادمان است حمله میشود جز جنایت جنگی محسوب می شود. ما مستندسازی‌های حقوقی را انجام داده ایم تا هم از طریق بعضی از افراد در حقوق داخلی خودمان پیگیری کنیم و همچنین در سطح حقوق بین‌الملل در سطوح مختلف از دیوان بین المللی دادگستری و غیر ذلک پیگیری کنیم، ما نظریات خودمان را به عنوان سازمان ارائه کرده ایم و وزارت امور خارجه و همچنین معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم پیگیرهای لازم را در این زمینه انجام میدهد.

