هیات نظارت شهرستانی ظرف یک هفته به اعتراضات رسیدگی می کنند

به گزارش ایلنا،کامران پولادی نایب رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی، با تشریح سی و پنجمین نشست هیات مرکزی نظارت بر انتخابات گفت: در این نشست آخرین تمهیدات برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی در سراسر کشور مورد بررسی قرار گرفت؛ از جمله ملاحظات حقوقی و قانونی برگزاری انتخابات ارزیابی شد.

وی در ادامه با اشاره به اخذ گزارش از روند پیشرفت مطلوب فرآیند بررسی صلاحیت داوطلبان اظهار کرد: ارزیابی صلاحیت داوطلبان روستایی طبق زمانبندی در روز ۱۵ فروردین به پایان می رسد و نتایج از طریق فرمانداری ها به داوطلبان اعلام می شود.

نایب رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها در ادامه تصریح کرد: داوطلبان حوزه های روستایی در صورت رد صلاحیت ۴ روز فرصت دارند تا اعتراض خود را با مستندات مورد نیاز در بخشداری ها و فرمانداری های محل خود ثبت کنند. هیات های نظارت شهرستان ها نیز یک هفته فرصت دارند تا با بررسی مجدد اعتراض ها نظر نهایی خود را در این خصوص اعلام کنند و مطابق قانون این نظر فصل الخطاب خواهد بود.

