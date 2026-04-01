پیام تسلیت مخبر در پی شهادت سرلشکر اسحاقی

مشاور و دستیار مقام معظم رهبری، در پی شهادت سرلشکر اسحاقی پیام تسلیتی صادر کرد.

به گزارش ایلنا، در متن این پیام آمده است؛ 

بسم الله الرحمن الرحیم

«من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا»

شهادت پرافتخار سردار سرلشکر پاسدار جمشید اسحاقی، مشاور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و ۵ تن از اعضای خانواده ایشان را به پیشگاه مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا (مدظله‌العالی)، بازماندگان معزز این شهید گران‌قدر، هم رزمان ایشان و عموم مردم شریف ایران اسلامی، تبریک و تسلیت عرض می‌کنم.

تلاش‌ها و خدمات این شهید سعید در دفاع مقدس هشت ساله به عنوان یکی از بازه‌های زمانی مهم تاریخ شکوهمند انقلاب اسلامی و پس از آن، همواره به عنوان برگ زرینی در زندگی ایشان یاد می‌شود.

سرلشکر شهید اسحاقی در طول حیات با برکت خود در لباس مقدس پاسداری، منشاء خدمات بسیاری در حوزه‌هایی مانند دفاع از کیان انقلاب اسلامی، برآورده‌سازی نیازهای کشور و همچنین افزایش توان رزمندگان دلیر نیروهای مسلح، در کسوت مشاور رئیس ستاد کل بود.

اینکه امروز رزمندگان دلیر ما در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، مقتدرانه در برابر دشمن متجاوز ایستادگی کرده و  محاسبات آن‌ها را بر هم ریخته اند، ثمره تلاش‌ها و زحمت‌های این شهید عزیز و همکاران ایشان در مجموعه ستاد کل نیروهای مسلح است.

ضمن گرامی‌داشت یاد و راه این شهید والامقام، از درگاه خداوند متعال برای آن عزیز شهید علوّ درجات و برای بازماندگان ایشان صبر و اجر مسئلت داشته و برای تمام رزمندگان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در ادامه دفاع مقدس پیش رو، آرزوی موفقیت دارم.

محمد مخبر

