دعوت از مردم برای بدرقه سرداران شهید تنگسیری، اسحاقی و جمعی از شهدای رمضان
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه‌ای از مردم برای تشییع و بدرقه سرداران شهید تنگسیری، اسحاقی و جمعی از شهدای قهرمان مدافع کشور دعوت کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، متن اطلاعیه به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

ملت سرافراز و قدرشناس ایران اسلامی؛ در هنگامه‌ای که جبهه استکبار و صهیونیسم جهانی با تمام توان درصدد ضربه‌زدن به اراده ملت بزرگ ایران برآمده است، بار دیگر فرزندان رشید این سرزمین با نثار جان خویش، پرچم عزت و اقتدار ایران اسلامی را برافراشته نگاه داشتند و با خون پاک خود، صفحه‌ای درخشان دیگر بر دفتر پرافتخار مجاهدت و مقاومت این ملت افزودند.

در میان این قافله نورانی، سردار رشید اسلام «شهید دریابان تنگسیری» و «شهید سرافراز اسحاقی» به همراه دوازده تن از همرزمان مجاهدشان، با طی طریق در مسیر جهاد و ایستادگی، به کاروان عظیم شهیدان جنگ رمضان و رهبر شهیدشان پیوستند و نشان دادند که مکتب مقاومت و فرهنگ شهادت همچنان در رگ‌های این ملت زنده و جاری است.

شهید سردار تنگسیری از فرماندهان برجسته و مجاهدانی بود که سالیان متمادی از عمر خویش را در خط مقدم پاسداری از عزت، امنیت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران سپری کرد. این سردار شجاع و میدان‌دیده، با روحیه‌ای سرشار از ایمان، بصیرت و شجاعت، در سخت‌ترین میدان‌ها و پیچیده‌ترین صحنه‌های رویارویی با دشمنان این ملت حضوری تعیین‌کننده داشت و همواره نماد استقامت، غیرت انقلابی و فرماندهی مؤمنانه در نیروی دریایی سپاه به شمار می‌رفت. حیات مجاهدانه او، جلوه‌ای روشن از پیوند میان ایمان عمیق، تعهد انقلابی و روحیه بی‌وقفه مجاهدت در راه دفاع از کیان اسلام و ایران بود.

تشییع پیکرهای مطهر این شهیدان سرافراز، بار دیگر ملت بزرگ ایران را به صحنه‌ای باشکوه از وفاداری به راه شهیدان فرا می‌خواند؛ صحنه‌ای که در آن مردم مؤمن و انقلابی با حضوری حماسی، پیام روشنی از تداوم خط سرخ شهادت، راه مقاومت، ایستادگی در برابر دشمنان و پایبندی به آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی به جهانیان مخابره خواهند کرد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از عموم مردم بصیر، انقلابی و شهیدپرور تهران بزرگ دعوت می‌نماید با حضور گسترده، آگاهانه و دشمن‌شکن خود در «آیین تشییع پیکر مطهر شهید سردار تنگسیری، شهید اسحاقی و دوازده تن از شهدای سرافراز امنیت و اقتدار کشور»، بار دیگر جلوه‌ای درخشان از وفاداری ملت ایران به فرهنگ ایثار و شهادت را به نمایش بگذارند.

این مراسم روز چهارشنبه دوازدهم فروردین ساعت ۱۵ «از میدان انقلاب اسلامی تا معراج شهدا» برگزار خواهد شد و بی‌تردید حضور پرشور مردم، تجدید بیعت با مقام معظم رهبری، آرمان‌های شهیدان به ویژه قائد شهید امت، مرهمی بر دل‌های داغدار خانواده‌های معظم آنان و پیام‌آور صلابت و استقامت ملت ایران در برابر دشمنان خواهد بود.»

