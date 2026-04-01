جوکار:
۱۲ فروردین، روزی که سرنوشت سیاسی کشور را برای همیشه دگرگون ساخت
رییس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس گفت؛ دوازدهم فروردینماه، روزی است که اراده آگاهانه و ایمان راسخ مردم این سرزمین، سرنوشت سیاسی کشور را برای همیشه دگرگون ساخت.
به گزارش ایلنا، محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی به مناسبت فرا رسیدن ۱۲ فروردین سالروز تاسیس جمهوری اسلامی ایران پیامی صادر کرد.
متن پیام به شرح زیر است؛
بسم الله الرحمن الرحیم
دوازدهم فروردینماه، یکی از درخشانترین و ماندگارترین روزهای تاریخ ملت بزرگ ایران است؛ روزی که اراده آگاهانه و ایمان راسخ مردم این سرزمین، سرنوشت سیاسی کشور را برای همیشه دگرگون ساخت و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با رأی قاطع ملت شکل گرفت. این روز بزرگ، تجلی وحدت ملی، بصیرت تاریخی و عزم راسخ ملتی است که پس از سالها مبارزه و مجاهدت، مسیر استقلال، آزادی و حاکمیت ارزشهای اسلامی را با ارادهای استوار برگزید.
یومالله ۱۲ فروردین یادآور لحظهای تاریخی است که ملت ایران با حضوری گسترده و کمنظیر در همهپرسی تعیین نظام سیاسی کشور، با رأیی قاطع و افتخارآمیز به استقرار جمهوری اسلامی «آری» گفتند و الگویی نوین از مردمسالاری دینی را در جهان پایهگذاری کردند. این انتخاب بزرگ، نشاندهنده پیوند عمیق میان ایمان دینی، اراده مردمی و آرمانهای بلند انقلاب اسلامی بود و نظامی مبتنی بر ارزشهای الهی، عدالت، استقلال و کرامت انسانی را بنیان نهاد.
جمهوری اسلامی ایران در طول دهههای گذشته با اتکا به پشتوانه عظیم مردمی، هدایتهای حکیمانه و فداکاریهای بیدریغ فرزندان این سرزمین توانسته است مسیر عزت، پیشرفت و اقتدار را با استواری ادامه دهد. عبور موفق کشور از فراز و نشیبها و دستیابی به دستاوردهای ارزشمند در عرصههای علمی، فناوری، فرهنگی، اجتماعی و دفاعی، نشاندهنده ظرفیتهای عظیم ملت ایران و استحکام بنیانهای این نظام مردمی است.
بیتردید این نظام الهامبخش، مرهون ایثارگریها و جانفشانیهای شهدای والامقام انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای امنیت و خدمت است؛ بزرگمردانی که با نثار جان خویش، راه عزت و سربلندی ایران اسلامی را هموار ساختند و پرچم استقلال و آزادگی این ملت را برافراشته نگه داشتند. پاسداشت آرمانهای بلند این شهیدان و صیانت از دستاوردهای ارزشمند انقلاب اسلامی، مسئولیتی همگانی است که بر دوش همه آحاد جامعه قرار دارد.
امروز بیش از هر زمان دیگری، تقویت وحدت و همبستگی ملی، افزایش سرمایه اجتماعی، مشارکت فعال مردم در عرصههای مختلف و تلاش مضاعف مسئولان برای خدمت صادقانه به مردم، ضرورتی اساسی برای استمرار مسیر پیشرفت و تعالی کشور به شمار میرود. ملت بزرگ ایران همواره نشان دادهاند که با بصیرت، آگاهی و حضور مسئولانه خود در صحنههای سرنوشتساز، حافظ آرمانهای انقلاب اسلامی و پاسدار عزت و استقلال کشور هستند.
بیتردید آینده روشن ایران اسلامی در گرو تداوم همین روحیه ایمان، امید، همدلی و تلاش جمعی است؛ روحیهای که ملت ایران در طول سالهای گذشته بارها آن را به نمایش گذاشته و با اتکا به آن توانستهاند مسیر پیشرفت، عدالت و سربلندی را با قدرت ادامه دهند.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) امام شهیدان وشهدای گرانقدر انقلاب اسلامی، فرارسیدن یومالله ۱۲ فروردین، روز جمهوری اسلامی ایران را به ملت شریف ایران، بهویژه مردم مؤمن، بصیر و انقلابی استان یزد تبریک عرض مینمایم و از درگاه خداوند متعال عزت، اقتدار، پیشرفت و سربلندی روزافزون ایران اسلامی را مسئلت دارم.
محمدصالح جوکار
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی.