بیانیه ستاد حقوق بشر در اعتراض به تخریب زیرساختهای اقتصادی و حیاتی
ستاد حقوق بشر در اعتراض به «تخریب زیرساختهای اقتصادی و حیاتی و حملات سیستماتیک و هدفمند رژیم صهیونیستی و آمریکا بیانیهای صادر کرد.
به گزارش ایلنا، متن این بیانیه به شرح زیر است:
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران به موجب این بیانیه، حملات سیستماتیک و هدفمند رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا علیه زیرساختهای اقتصادی و حیاتی کشور در طول یک ماه گذشته را به عنوان جنایتی آشکار علیه ملّت ایران محکوم می نماید. این حملات وحشیانه که با هدف فلجسازی اقتصاد ایران و ایجاد فشار حداکثری بر شهروندان غیرنظامی طراحی و در حال اجرا است، نه تنها مصداق بارز تروریسم اقتصادی است، بلکه نقض فاحش و غیرقابل انکار بنیادیترین اصول حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بینالمللی محسوب میشود.
با توجّه به حملات مکرّر به کارخانهها و صنایع تولیدی از جمله مجتمعهای عظیم فولاد، تهدید حمله به نیروگاهها و دیگر تأسیسات حیاتی کشور، طبق این بیانیه تأکید میکند: این زیرساختها نه «اهداف نظامی» که شریانهای حیاتی معیشت و زندگی روزمره میلیونها شهروند ایرانی هستند. تخریب عمدی این مراکز، به صراحت اصل تفکیک (ماده ۴۸ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای ژنو) و منع حمله به اهداف غیرنظامی (ماده ۵۲) را نقض کرده و از مصادیق بارز جنایات جنگی به شمار می رود.
ستاد حقوق بشر با استناد به میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اعلامیه جهانی حقوق بشر، تصریح میکند: حمله به زیرساختهایی که تأمینکننده آب، برق، سوخت، مواد غذایی و اشتغال مردم هستند، نقض مستقیم حق حیات، حق بر سلامت، حق بر کار و معیشت شایسته و حق بر توسعه است. هر اقدامی که بقای اقتصادی یک ملّت را هدف قرار دهد، جنایتی است که نه تنها دولت متجاوز، بلکه همه حامیان و تأمینکنندگان تسلیحات آن را مستوجب مسؤولیّت بینالمللی میسازد.
در جریان این حملات تروریستی به کارخانههای فولاد و دیگر واحدهای تولیدی، شماری از کارگران بیگناه و زحمتکش ایرانی که مشغول تأمین نیازهای معیشتی کشور و مردم بودند، به شهادت رسیده یا مجروح شدند. این کارگران غیرنظامی، هیچ نقشی در منازعات نداشته و تنها قربانی سیاستهای جنایتکارانهای شدهاند که با ادبیّات دروغین «کمک به مردم ایران» توجیه میشود. آیا کمک به مردم؛ تخریب محل کار آنان، به آتش کشیدن کارخانههایی که نان و امید خانوادههای ایرانی را تأمین میکنند و به خاک و خون کشیدن کارگرانی است که برای تأمین زندگی شرافتمندانه فرزندان خود تلاش نموده و می نمایند، صورت می گیرد؟!
ستاد حقوق بشر با استناد به اصول بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه بیان میدارد که تخریب سیستماتیک زیرساختهای حیاتی یک کشور با هدف ایجاد شرایط زندگی غیرانسانی برای جمعیت غیرنظامی و وارد آوردن صدمات اقتصادی گسترده، میتواند در چارچوب جنایت جنگی قابل تعقیب باشد. سکوت نهادهای بینالمللی و کشورهای مدعی حقوق بشر در برابر این جنایات، آنان را در زمره شرکای جرم قرار میدهد.
این بیانیه با محکومیت شدید این حملات وحشیانه، از تمامی سازوکارهای بینالمللی، از جمله شورای حقوق بشر، رویه های ویژه و سازمانهای تخصّصی ملل متحد میخواهد:
فوراً این تجاوزات را به عنوان نقض آشکار حقوق بشردوستانه و حقوق بشر تلقی کرده و بیانیههای محکومیتی صریح و بدون ابهام صادر نمایند.
نسبت به مستندسازی جنایات علیه زیرساختهای اقتصادی و کارگران غیرنظامی اقدام عملی به عمل آورند.
به جای انفعال و مماشات در برابر متجاوزان و حامیان آنان، با ایجاد سازوکارهای پاسخگویی، جلوی تداوم این فجایع انسانی را بگیرند.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در پایان تاکید میکند: ملّت ایران هرگز جنایت تخریب معیشت و شهادت کارگران خود را فراموش نخواهد کرد. آنانی که امروز با استانداردهای دوگانه، از یک سو مدعی حمایت از حقوق بشرند و از سوی دیگر شریک و تأمینکننده ابزار این جنایات، در تاریخ حقوق بشر به عنوان حامیان تروریسم اقتصادی و جنایت علیه بشریت ثبت خواهند شد.
جمهوری اسلامی ایران حق خود را برای دفاع از مردم و زیرساختهای کشور در چارچوب حقوق بینالملل محفوظ میداند و از هیچ تلاشی برای پاسخگویی به عاملان و آمران این جنایات فروگذار نخواهد کرد.