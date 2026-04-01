شناسایی و بازداشت ۵۴ مزدور دشمن آمریکایی - صهیونی در کرمانشاه و ۳ استان دیگر

به گزارش ایلنا در اطلاعیه وزارت اطلاعات آمده است؛ این وطن فروشان به همراه ۳ وسیله ارتباطی تشکیلاتی، کلت کمری و یک دستگاه اینترنت ماهواره‌ای استارلینک بازداشت شدند.

سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در وزارت اطلاعات پنج نفر از اعضای دو هسته‌ی تروریستی در استان فارس را هم پیش از اینکه بخواهند اقدام تروریستی انجام دهند به همراه مقادیری بمب دست‌ساز و سلاح سرد شناسایی و بازداشت کردند.

این تروریست‌ها همچنین از مکان‌های مورد اصابت موشک‌ها و بمب‌های دشمن، فیلم و عکس برای ستاد رسانه‌ای رژیم‌صهیونیستی - شبکه تروریستی اینترنشنال میفرستادند.

۸ مزدور دیگر دشمن آمریکایی - صهیونی هم که با گروهک‌های تروریستی مرتبط بودند، در استان‌های گیلان و کرمانشاه به همراه دو قبضه سلاح کمری بازداشت شدند.

وزارت اطلاعات از مردم خواسته موارد مشکوک را در اولین زمان ممکن به ستاد خبری وزارت اطلاعات به شماره ۱۱۳ یا درگاه‌های رسمی ستاد خبری این وزارت خانه در پیام رسان‌های ایتا، بله، روبیکا و سروش پلاس به آدرس vaja113@ (با تیک آبی) گزارش کنند.