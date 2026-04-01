خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزارت اطلاعات:

شناسایی و بازداشت ۵۴ مزدور دشمن آمریکایی - صهیونی در کرمانشاه و ۳ استان دیگر

کد خبر : 1767969
لینک کوتاه کپی شد.

در اطلاعیه وزارت اطلاعات آمده است: ۴۱ نفر از این مزدوران موقعیت و اطلاعات ایست‌های بازرسی و مراکز دفاعی و حساس در تهران را برای ستاد رسانه‌ای رژیم صهیونی - شبکه تروریستی اینترنشنال میفرستاند و منازل مسکونی سازمانی را به عنوان اماکن نظامی معرفی میکردند تا خانه مردم بمباران شود.

به گزارش ایلنا در اطلاعیه وزارت اطلاعات آمده است؛ این وطن فروشان به همراه ۳ وسیله ارتباطی تشکیلاتی، کلت کمری و یک دستگاه اینترنت ماهواره‌ای استارلینک بازداشت شدند.

سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در وزارت اطلاعات پنج نفر از اعضای دو هسته‌ی تروریستی در استان فارس را هم پیش از اینکه بخواهند اقدام تروریستی انجام دهند به همراه مقادیری بمب دست‌ساز و سلاح سرد شناسایی و بازداشت کردند.

این تروریست‌ها همچنین از مکان‌های مورد اصابت موشک‌ها و بمب‌های دشمن، فیلم و عکس برای ستاد رسانه‌ای رژیم‌صهیونیستی - شبکه تروریستی اینترنشنال میفرستادند.

۸ مزدور دیگر دشمن آمریکایی - صهیونی هم که با گروهک‌های تروریستی مرتبط بودند، در استان‌های گیلان و کرمانشاه به همراه دو قبضه سلاح کمری بازداشت شدند.

وزارت اطلاعات از مردم خواسته موارد مشکوک را در اولین زمان ممکن به ستاد خبری وزارت اطلاعات به شماره ۱۱۳ یا درگاه‌های رسمی ستاد خبری این وزارت خانه در پیام رسان‌های ایتا، بله، روبیکا و سروش پلاس به آدرس vaja113@ (با تیک آبی) گزارش کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار