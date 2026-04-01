معاون حقوق بشر وزارت دادگستری در گفتوگو با ایلنا:
رژیم صهیونیستی را در حوزه حقوقی هم پاسخگو خواهیم کرد/ بیتفاوتی کشورهای منطقه به نقض حقوق بشر دامن خودشان را هم خواهد گرفت
معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزارت دادگستری با اشاره به نقض حقوق بشر و جنایات جنگی صورت گرفته از سوی کشورهای متخاصم در حمله به دانشگاهها و ترور اشخاص گفت: یونسکو به عنوان یک تشکل بسیار سنگین و فراگیر در سازمان ملل متحد مکلف و موظف است که با حمله به دانشگاهها و مجموعههای علمی، آموزشی و پژوهشی و فرهنگی مقابله کند همچنین مکلف است تدابیری بیندیشد که از این اتفاقات پیشگیری شود.
عسکر جلالیان معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزارت دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به ترور اشخاص سیاسی و نظامی و حمله به مراکزی مانند بیمارستانها و دانشگاهها و اماکن ورزشی و مدارس اقدامی از سوی ایران برای شکایت از کشورهای متخاصم درخصوص نقض حقوق بشر و جنایات جنگی صورت گرفته انجام شده است، گفت: جنگی که رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کردهاند براساس حقوق بینالملل و اسناد بینالمللی یک جنگ نامشروع است و هیچ توجیهی برای این جنگ وجود ندارد.
وی ادامه داد: تجاوز به خاک سرزمینی ایران و بمبارانهای که صورت میگیرد، همچنین ترور شخصیتهایی که آمریکاییها و رژیم صهیونیستی مرتکب میشوند تماماً برای آنها مسئولیت بین المللی در پی دارد و قابل طرح شکایت در مجامع بین المللی است.
معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزارت دادگستری تصریح کرد: همانطور که میدانید اگر جنگی بین دو کشور صورت بگیرد، حتما باید قوانین مربوط به جنگ مراعات شود اما رژیم صهیونیستی متاسفانه هیچ کدام از قواعد و اصول حاکم بر جنگ را رعایت نکرده و رعایت نمیکند. در مخاصمات مسلحانه و در جنگها، غیرنظامیان باید مصونیت داشته باشند. بر اساس کنوانسیونهای چهارگانه به ویژه کنوانسیون چهارم، حمله به غیرنظامیها، حمله به اماکن و موقعیتهای غیرنظامی ممنوع است و مسئولیت بین المللی در پی دارد.
جلالیان تصریح کرد: در حال حاضر آنچه که رژیم صهیونیستی در حمله به دانشگاهها، مراکز آموزشی، مدارس و همچنین بیمارستانها و هواپیمای حامل دارو مرتکب شده نقض حقوق بینالملل و به نوعی نقض حقوق بشردوستانه است.
رژیم صهیونیستی فکر میکند با زدن دانشگاهها میتواند پیشرفتهای علمی این کشور را متوقف کند
وی با اشاره به حملات رژیم صهیونیستی به دانشگاهها گفت: در حملهای که به دانشگاهها اتفاق افتاد، رژیم صهیونیستی از پیشرفتهای این کشور در حوزههای مختلف علمی و فنی ناراحت و عصبانی است و فکر میکند با زدن دانشگاهها میتواند پیشرفتهای علمی این کشور را متوقف کند، همینطور که ترور دانشمندان هستهای ما موفقیتهای هستهای کشور را متوقف نکرد، هدف قرار دادن دانشگاهها هم پیشرفتهای علمی کشور را متوقف نخواهد کرد. همانطور که با ترور دانشمندان موشکی ما نتوانستند پیشرفتهای موشکی کشور را متوقف کنند، با زدن دانشگاهها و هدف قرار دادن دانشگاهها نخواهد توانست پیشرفتهای علمی کشور را متوقف کنند و مسیر علمی کشور را تغییر دهند.
معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزارت دادگستری تصریح کرد: یونسکو به عنوان یک تشکل بسیار سنگین و فراگیر در سازمان ملل متحد مکلف و موظف است که با حمله به دانشگاهها و مجموعههای علمی آموزشی و پژوهشی و فرهنگی مقابله کند همچنین مکلف است تدابیری بیاندیشد که از این اتفاقات پیشگیری شود. در حملههایی که رژیم صهیونیستی به مراکز فرهنگی کشور انجام داده اینها حوزههای ماموریت یونسکو است و یونسکو مکلف و موظف است تا تدابیری اتخاذ کند که از این اقدامات پیشگیری شود و تدابیری اتخاذ کند که ناقضان بینالمللی و آنهایی که مرتکب نقض حقوق بینالملل میشوند، نسبت به اقداماتشان پاسخگو شوند.
جلالیان همچنین با اشاره به ترور مقامات و شخصیتهای نظامی گفت: در خصوص ترور شخصیتهای مختلفی که در کشور اتفاق افتاده همه اینها نقض قواعد جنگ و نقض قوانین و حقوق حاکم بر جنگ است و مجامع بینالمللی و ناظرهای بینالمللی مکلف هستند با ناقضان برخورد کنند و تدابیری بیندیشند تا اتفاقات این چنینی تکرار نشود.
اگر کشورهای منطقه نسبت به این نقضها بیتفاوت باشند قطعاً این نقضها دامن خودشان را هم خواهد گرفت
معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزارت دادگستری گفت: من میخواهم به یک نکتهای در اینجا اشاره کنم و آن نکته این است که اگر کشورهای منطقه نسبت به این نقضها بیتفاوت باشند، قطعاً این نقضها دامن خودشان را هم خواهد گرفت اگر کشورهای منطقه نسبت به قانونشکنیهای آمریکاییها، زیادهخواهیهای آمریکاییها و رژیم صهیونیستی بیتفاوت باشند، تردید نکنند که یک روز این زیادهخواهیها و این قانونشکنیها دامن آنها را هم خواهد گرفت.
جلالیان گفت: ما در منطقهای هستیم که امنیت این منطقه را باید خودمان تامین کنیم ما در منطقهای هستیم که توان تامین امنیت منطقه توسط کشورهای منطقه وجود دارد و این ظرفیت وجود دارد و کشورهای منطقه نباید اجازه دهند که از آن سر دنیا کشور دیگری بیاید و در این جا به بهانه تامین امنیت خواستههای خودش را بر کشورهای منطقه تحمیل کند.
صدور قطعنامه درخصوص محکومیت حمله به مدرسه شجره طیبه سند ارزشمندی برای طرح دعوی در مراجع قضایی و حقوقی بین المللی است
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به محکومیت حادثه میناب در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت: آنچه که در میناب رخ داده است یک فاجعه بشری و یک فاجعه بسیار وحشتناک و نگرانکننده در حوزه نقض حقوق کودک است. کنوانسیون حقوق کودک در حوزه بین الملل به نام کنوانسیون ۱۹۸۹ کشورها را مکلف میکند که مفاد و مواد آن را مراعات کنند.
وی ادامه داد: ماده ۳۸ این کنوانسیون کشورها را مکلف میکند که در مخاصمات مسلحانه باید تمام تدابیر را بیاندیشند و به کار بگیرند که کودکان آسیب نبینند. کشور متخاصم و حملهکننده باید اصل تفکیک را رعایت کند باید اصل احتیاط را رعایت کند و این اتفاق در مدرسه شجره طیبه در میناب قطعا یک جنایت جنگی است. قطعا یک نقض صریح و آشکار و هدفمند حقوق بشر است و باید در مجامع بینالمللی و توسط ناظرهای بینالمللی با عوامل آن برخورد شود.
جلالیان تصریح کرد: ما به عنوان وزارت دادگستری و همچنین دستگاههای دیگری که در کشور به نوعی مسئولیت دارند در حوزههای مختلف حقوق بشر در همین چهارچوب مسئولیتهایی دارند، درخواستی را به کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد آقای فولکر تورک ارسال کردیم و ایشان هم در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نشست اختصاصی تشکیل دادند و با صدور قطعنامهای این اقدام را محکوم کردند. این یک سند بسیار ارزشمندی است که بر اساس آن بتوان در مراجع قضایی و حقوقی بین المللی طرح دعوای قضایی انجام شود و از حقوق مردم دفاع شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا از سوی ایران برای شکایت از کشورهای متخاصم درخصوص سایر موارد از جمله حمله به دانشگاهها و حمله به هواپیمای حامل دارو، اقداماتی صورت گرفته است، ادامه داد: حتما مراجع ذی صلاح در کشور اقدام لازم را انجام خواهند داد و هیچ اقدام رژیم صهیونیستی در نقض حقوق بشر و تعرض به حقوق ملت بدون پاسخ نخواهد ماند. مستندسازیهای لازم در خصوص همه این موارد در دستور کار و در حال انجام است و قطعاً رژیم صهیونیستی را پاسخگو خواهیم کرد.